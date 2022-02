Operaron a Vero Lozano: “Quedaron como una papa aplastada”

“Fue horrible, un accidente muy espantoso y estoy viva de milagro. El proceso es largo, pero yo le pongo humor y alegría”, dijo Verónica Lozano sobre el episodio que sufrió en un centro de esquí Aspen (Colorado) al caer de siete metros de altura desde una aerosilla mientras disfrutaba de unas vacaciones familiares y con amigos en los Estados Unidos.

Producto del fuerte impacto, los talones de la conductora resultaron gravemente heridos, motivo por el cual debió usar vendas en sus pies y movilizarse en silla de ruedas hasta ayer al mediodía -hora de la Argentina- en que ingresó al quirófano para someterse a una cirugía de reconstrucción, según ella misma indicó. “El médico me opera los dos talones a la vez”, había advertido sobre el procedimiento que demanda al menos cuatro horas y en el cual su posición será boca abajo sobre la camilla. “Tiene que meter clavos para reconstruir porque el pie me quedó como una papa que se aplastó”, explicó en su programa.

“Sé de la gravedad de la situación, pero confío”, agregó. En tanto, aseguró que una vez que esté recuperada y que tenga la autorización, regresará a la Argentina para continuar con la rehabilitación.

Con respecto al accidente, la conductora de Cortá por Lozano recordó, entre lágrimas, el susto que sintió en ese momento: se encontraba acompañada por Analía Franchín y su instructora de esquí, quienes intentaron sostenerla mientras ella estaba en el aire. “Quedé colgada. La aerosilla empieza a avanzar y yo quedo agarrada de uno de los fierros de la silla con la mano derecha y del otro lado me agarraba Analía, y la instructora me agarraba del casco. Sentía que me estaba por morir, realmente. Veía y escuchaba todo. Anita gritaba y la instructora me decía ‘aguanta’. La gente gritaba”, recordó.

Y, visiblemente conmovida, destacó: “La virgen me protegió. Sentí que estaba en manos de Dios. Gracias a Dios, tengo perseverancia y entrenamiento sino no sé qué hubiera pasado”.

El traumatólogo Sergio Lancha Ruiz habló de la lesión que sufrió Verónica Lozano, según los dichos de ella, ya que no trascendió el diagnóstico exacto. “Por lo que cuenta, tuvo una fractura de calcáneo (también llamado hueso del talón), basándome en el ejemplo que dio de que los pies se le aplastaron como una papa, y que la cirugía es boca abajo. Es la típica para esa fractura”, detalló el profesional.

