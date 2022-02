Karina Jelinek lleva a juicio al “amigo” que la estafó

Semanas atrás se conoció que Karina Jelinek había sido víctima de una estafa: un hombre de su confianza le robó sus ahorros, unos 200 mil dólares y algunas joyas. La modelo planeaba utilizar ese dinero, que es el fruto de su trabajo durante dos décadas, para subrogar un vientre en los Estados Unidos y así poder cumplir su sueño de ser mamá. Desde hace un año, ella le viene reclamando que le devuelva el dinero, pero hasta el momento no logró recuperarlo y al parecer, esta persona le habría blanqueado que ya no tiene esos dólares.

Luego de que trascendió la noticia en los medios, la influencer rompió el silencio y publicó un mensaje en su cuenta oficial de Instagram, con varias imágenes en blanco y negro: “Nada me va a derrotar porque soy una Leona de la vida… porque esta fortaleza me la da Dios”, aseguró.

A dos semanas de que el hecho tuviera estado público, en Nosotros a la mañana informaron que Karina llevó el tema a la Justicia. Se trata de la causa 5076/2022 ya está en el juzgado nacional en lo criminal y correccional número 43 en la fiscalía nacional en lo criminal y correccional número 21, según detalló Ana Rosenfeld, abogada de la modelo. La noticia la contó el periodista Ariel Wolman, que agregó que la modelo presentó la denuncia y mostró todos los documentos que la respaldan.

“El hombre, de nombre José Luis, era como un padre para mí. Tenía relación diaria de amistad y confianza, me estafó. Ahora me estoy dando cuenta que en realidad no era la persona que yo creía”, señaló Karina a través de un mensaje de WhatsApp. “Mi mayor miedo era que no tenga mi plata, la cual le di para que guarde en su caja fuerte porque yo no tengo. Y resulta que no solo no tiene mi plata sino que está inventando que yo le debo a él”, continuó con su relato.

Pero allí no terminó el asunto. “Junto con el papel que certifica ante escribano público que yo le entregué el dinero para ser puesto en la caja de seguridad, tengo otro que él firmó cuando yo me cansé de esperarlo y reclamarle de forma informal mi dinero”, prosiguió narrando Wolman. “Ahí el puso su firma reconociendo que me debe esa plata y que se la estoy pidiendo, así que no sé qué dice ahora ni qué clase de defenderse es ella. Estoy esperando que presente esos papeles que dice que tiene en la Justicia”, aseguró Karina, que además dijo tener muchos testigos de la deuda, entre ellos su ex novio Cristian, que fue quien le entregó el dinero.

“Él varias veces se ofreció para dármelo en cuotas, pero nunca cumplió. Él no podía tocar mi plata, está detallado en el documento que firmamos que simplemente era para guardarla”, cerró Karina en el mensaje que el periodista leyó al aire. Además, en el ciclo aseguraron que este tema no será un escollo en la búsqueda de Karina por convertirse en madre, un deseo que viene manifestando en los medios de comunicación. En el ciclo en PH, Podemos Hablar, de Andy Kusnetzoff la modelo había contado que evaluaba diferentes alternativas: “Me gustaría adoptar, porque hay tantos niños que no tienen donde ir y necesitan un hogar; o alquilar un vientre también, ¿por qué no? Me gustaría tener muchos hijos, seguramente ya se va a dar. Estoy en eso”.

“Quiero ser mamá soltera y estoy buscando un donante, unos pececitos...”, había afirmado en el programa Flor de equipo. Luego, en TV Nostra, Rosenfeld dio más precisiones al respecto y señaló que por este motivo su clienta viaja tanto tan seguido a Miami. “Está buscando subrogar un vientre en Estados Unidos”.

