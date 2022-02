¿Armas y tiros? L-Gante, de nuevo en el ojo de la tormenta

Finde movidito para L-Gante: el artista fue denunciado por amenazas y portación de armas por una discusión, se rumoreó que estaba detenido y lo bajaron de un show por supuestos pedidos extravagantes para su camarín, y para colmo habría recibido un botellazo en su viaje a General Rodríguez, del que lo defendió su novia Tamara, que se mostró en redes con las uñas ensangrentadas. Vamos por partes: ¿L-Gante estuvo detenido? La versión circuló durante el fin de semana a través de un importante canal de noticias que afirmó que Elián quedó detenido en la Comisaría 1° de General Rodríguez por amenazas agravadas y tenencia de arma de guerra, tras una supuesta discusión que mantuvo con un vecino de la zona. Según Crónica, el artista se habría dirigido hacia una plaza de la mencionada localidad bonaerense en busca de un grupo de jóvenes que se encontraban reunidos en el lugar. Una vez allí, habría invitado a uno de ellos a que lo acompañara a su casa. Siguiendo el relato del medio, en el trayecto, el cantante habría desenfundado un arma y amenazado al sujeto junto a otras dos personas, acusándolo de haber ingresado a robar a su vivienda. Y además, un testigo habría escuchado dos disparos. Pero su abogado salió al cruce de la versión, primero en redes, donde afirmó: “¡Fake news! L-Gante se encuentra en su casa con su familia, no está detenido como dicen los medios de comunicación”. El letrado también explicó que si bien hubo una discusión, todo se aclaró en el momento y que no hubo armas de fuego. “L-Gante evitó un robo en la casa de su hermana, aparentemente de un chico que ya tenía otros antecedentes en el barrio”, dijo, pero “NNo hubo ningún disparo, el denunciante es un exagerado y quiere sacar provecho de esta situación”. También su manager defendió a L-Gante: “Lo viven denunciando, olvidate. Es como la denuncia de Fernando Burlando. Esta es gente que busca fama. Hoy la gente, para que la nombren en un titular o porque los mencionen en una red social, hacen cualquier cosa y vos lo sabés mejor que yo”, tiró Maxi ”El Brother”, y afirmó que “son discusiones que pasan en los barrios”. El artista estaba presente, afirmó, en el momento de la discusión a dos viviendas de su casa, pero solo participó, según Maxi, como un “referente del barrio”. “Dicen que hubo un disparo, pero yo no vi un arma ni escuché un disparo. Hubo muchos gritos de chicas y ruido de motos que pasaban”, siguió “El Brother”. ¿En el hecho habría tenido lugar el botellazo contra L-Gante? No queda claro. En paralelo, encima, la cuenta de Tamara fue hackeada y perdió un millón de seguidores, algo que para ”El Brother” está relacionado: “Hoy están todos contra ellos porque están en el ojo del huracán y apuntando contra ellos”, disparó. ¿Y que dijo Elián, mientras tanto? “¡Qué pasa loco! ¿Otra vez está detenido L-Gante? Lo estoy viendo acá por la tele”, bromeó muy relajado desde su cama. “Igual ya saben cómo es. Ni cabida. Que la cuenten cómo quieran. Ayer anunciamos el evento y hoy salen a querer bajarnos”, cerró en otro video haciendo referencia al concierto gratuito que dará el próximo 13 de febrero en Tecnópolis, para el que agotó 100 mil entradas. Para el artista, las denuncias y problemas son causa de la envidia. Y se repiten en el tiempo: el cantante tuvo que enfrentar noticias sobre una supuesta detención el 10 de marzo del año pasado, acusado de “disturbios en la vía pública”.