Diego Verdaguer: Adiós al “ladrón” que se robó los corazones mexicanos

El cantante argentino nacionalizado mexicano Diego Verdaguer, reconocido por interpretaciones como “La Ladrona”, “Corazón de papel” y “Volveré”, falleció ayer en Los Ángeles a los 70 años por complicaciones relacionadas con el COVID-19.

“Con absoluta tristeza, lamento informar a todo su público y amigos, que papá el día de hoy (por ayer) dejó su hermoso cuerpo, para continuar su camino y creatividad en otra forma de vida eterna”, manifestó ayer su hija Ana Victoria en las redes sociales.

La muerte de Verdaguer causó reacciones encontradas entre lamentos, despedidas y críticas por haberse pronunciado, junto a su mujer, la también cantante argentina Amanda Miguel, en contra de la vacuna.

Según se informó, Verdaguer contrajo COVID-19 en diciembre y estuvo hospitalizado hasta ayer. Su publicista en México, Claudia López Ibarra, aseguró que el artista, que llegó a vender 50 millones de discos, estaba vacunado contra el coronavirus.

“Sí, estaba vacunado... pero el virus lo atacó en USA cuando estaba la variante delta”, aseguró López Ibarra a la agencia AP en un mensaje de texto, y reveló que el cantautor viajaba con frecuencia a Estados Unidos, especialmente tras el nacimiento de Lucca, el primogénito de Ana Victoria, quien reside en Los Ángeles.

El artista solía presentarse en el país del norte y tenía una gira programada con Amanda Miguel, “Toda una vida 2022 Tour”, con más de 20 fechas que iba a comenzar en abril.

Los detalles de la vacunación de Verdaguer habían generado conjeturas pues Amanda Miguel se expresó públicamente en contra de inocularse en varias ocasiones, incluyendo una en agosto de 2020 con un artículo que compartió en Twitter titulado “Propaganda para obligarnos a ponernos la vacuna experimental”, mientras que en abril del mismo año, en un mensaje ahora viral (”Quizás la vacuna sea el famoso covid. No gracias, ni el microchip para nada”), respondió a un tuit del presentador Camilo Egaña de CNN.

Por su parte, Verdaguer dijo en una ocasión durante una entrevista que el coronavirus “es algo que han creado mentes perversas, que es algo manipulado”.

SU CARRERA

Verdaguer, que en 2019 celebró sus 50 años con la música, nació en Buenos Aires el 26 de abril de 1951 y debutó como solista a los 17 con el sencillo “Lejos del amor”, al que siguieron otros como “Yo te amo” y “Volveré”.

Desde 1980 residía en México, país al que dedicó su álbum “Mexicano hasta las Pampas”, nominado a dos Latin Grammy, y su continuación, “Mexicano hasta las Pampas 2”, así como el disco en vivo “Mexicanísimos”, del que lanzó dos volúmenes.

“Te puedo decir, soy más mexicano que nada. Amo a México, amo lo que México ha significado en mi vida, amo las oportunidades que México me ha dado”, dijo el artista en una entrevista con The Associated Press en 2019.

Verdaguer conoció a Amanda Miguel cuando ella tenía 18 años y él 24. Su hija Ana Victoria, quien también es cantante, nació en 1983.

“Amanda Miguel ha sido mi inspiración desde que la conocí”, dijo Verdaguer. “Valoro mucho todo lo que hemos hecho juntos como pareja, como artistas, como individuos”, reconoció.

En 1987, la pareja fundó Diam Music, con la que Verdaguer lanzó todas sus producciones hasta la fecha, incluyendo la más reciente, “Corazón bambino” de 2019, y un álbum que será editado póstumamente, “Por la libre”.

Otros de sus éxitos fueron “Corazón de papel”, “Que sufras más”, “Creo solamente en ti” y “La ladrona”, que llegó a los primeros lugares de popularidad en México, Estados Unidos, España e Italia.

Una hora después del anuncio de la muerte del músico, su esposa respondió con “siempre te amare”, a la última publicación de Twitter que Diego Verdaguer, le dedicó apenas un día antes de morir. Se trataba de una imagen juntos con el texto: “¡Nunca me cansaré de dedicártela! Eres y serás la ladrona que me robó el corazón”.

“No sé que decir, me duele mucho, QEPD”, expresó la actriz y cantante Verónica Castro en su cuenta de Instagram. Mientras Antonio Solís se mostró desconsolado: “No tengo las palabras para expresar lo que pasa por mi corazón con esta lamentable e inesperada noticia. Dios sabe los tiempos de cada cual y como creyente fiel de sus designios acepto aunque dolorosamente el adiós de un gran amigo que supo sembrar buena semilla en mi corazón y que dio el fruto de la amistad eterna”.

En tanto que su colega Alejandro Fernández le dedicó “Vuela alto, querido Diego. Siempre estarás presente”.

