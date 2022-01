Tras el reto en vivo de Susana: Mazzocco bajó el copete, reconoció el error y pidió perdón

En nuestra edición de ayer contamos el insólito y enfurecido llamado que Susana Giménez hizo a “A la tarde”, el programa que conduce Karina Mazzocco por América, minutos después de que Luis Ventura diera una información que hizo enfurecer a la diva de los teléfonos. Concretamente, el periodista dijo que a su cumpleaños número 78, que celebrará hoy en Uruguay, iba a ir Jorge Rama, su ex, y con quien mantiene un litigio judicial por estafa.

Caliente como una pipa, Susana agarró el teléfono y se descargó con Ventura, en una tensa charla que se emitió por altavoz en medio de chicanas y reproches. Casi al finalizar, Mazzcocco intentó, sin suerte, conversar con la diva de los teléfonos, quien se mostró esquiva y muy reticente al diálogo con la conductora de América, sobre quien lanzó, visiblemente molesta: “No sé qué le pasa, no me gusta que Karina se dedique a esto, a hablar mal de sus amigos. Si están diciendo que perdoné a uno que me robó me están tratando de estúpida”.

Ante el rechazo de Susana, la comunicación se cortó y Mazzocco, irónica, se quedó con que la animadora la consideraba una amiga... Una actitud, y una situación, que fue mal vista y criticada por colegas y en las redes sociales.

Pero ayer, Mazzocco, ya no con ese tono irónico que mostró tras la llamada de Susana a Ventura, bajó el copete y admitió su error, tras aclarar algunos tantos.

“A partir de lo sucedido ayer (por el miércoles), en vivo, en nuestro programa, hay algunas distinciones que a mí me parece muy importante hacer. En primer lugar, recordar que este es un programa de espectáculos, en donde compartimos información y tiene rasgos muy fuertes de investigación, cada vez que llega info (sic) la chequeamos previamente. Y como ésta había sido más que revisada, decidimos compartirla”, dijo, en primera instancia.

“Este es un programa que incomoda y que causa cierto escozor, pero no solamente a los protagonistas de estas historias. Yo quiero que sepan que muchas veces nos incomoda a nosotros mismos tener que compartir información. Estoy segura que muchas compañeras y compañeros se sienten incómodos de tener que hablar de personajes de la farándula que están atravesando diferentes situaciones. Pero somos comunicadores y este es nuestro trabajo. Por lo tanto, vamos a seguir compartiendo con ustedes y siempre de la misma manera”, dejó en claro.

Refiriendo a la situación con Susana, aclaró que “jamás es de manera personal” y que “ninguna información que damos es un ataque personal a nadie, simplemente somos comunicadores y nos contratan para que hagamos esto que estamos haciendo”.

En ese marco, destacó la actitud de Giménez. “Estoy orgullosa de lo que hizo: comunicarse en vivo. Ella, la número uno de la televisión, llamó y dijo ‘esto no es así’. Caliente como una pava por supuesto y lo estaba seguramente con toda la razón”, remarcó.

En ese momento, llegaron las autocríticas. “Puede fallar, podemos equivocarnos, y cuando nos equivocamos lo que hacemos es pedir disculpas. Esto ha pasado una y mil veces en la televisión. Así que lo seguiremos haciendo y, una vez más, si dimos una información que no era la correcta, lo lamentamos muchísimo”, manifestó.

Para Mazzocco, el episodio con la estrella de Telefé “nos dio una lección a muchos” y quiso “agradecerle” por haberse comunicado en vivo con Luis Ventura: “La número uno de la tele llamó y desactivó la bomba, para tenerlo en cuenta”.

Por otro lado, confesó estar “orgullosa” de su equipo de producción y “de cada una de mis compañeras y compañeros que se ponen el cuchillo entre los dientes y vienen acá a laburar” y que “trabajan mucho para conseguir la información”.

Entre las críticas que recibió la conductora de “A la tarde”, sorprendió la de Carmen Barbieri. Desde su programa en “Mañanísima”, por Ciudad Magazine, aseguró que con sus actitudes “se está poniendo en contra a mucha gente del ambiente. Es una chica muy querida por el público y por nosotros, pero por esas cosas que dice, que comenta...”.

Y recordó: “A mí una vez me dedicó ocho minutos cuando yo tuve un exabrupto acá, porque la injusticia me saca. Fue muy dura... Ella está siendo así con mucha gente. Tiene razón Susana”.

