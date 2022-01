Cartelera on demand: Comedia, títeres, médicos, autismo y un viaje al pasado

“HACKS”

“Hacks”, que se estrenó el año pasado, volvió a las portadas días atrás por haber sido premiada con dos Globos de Oro, a la mejor comedia y a la mejor actuación en comedia, para una de sus protagonistas, Jean Smart. La actriz, que venía de interpretar a la madre de Kate Winslet en “Mare of Easttown”, es una cómica veterana y en el ocaso que, para sobrevivir, debe adaptarse a la guía de una novata guionista caída en desgracia (Hanna Einbinder). Disponible en HBO Max.

“AS WE SEE IT”

El guionista y productor Jason Katims (”Friday Night Lights”, “Parenthood”), dirige “As We See It”, una adaptación de una serie israelí sobre compañeros de cuarto de veintitantos años que navegan el camino hacia la edad adulta. Jack (Rick Glassman), Harrison (Albert Rutecki) y Violet (Sue Ann Pien) comparten algo más: todos están en el espectro del autismo. Los actores también se identifican como parte del espectro. Desde hoy por Amazon.

“THE MADAME BLANC MYSTERIES”

En AcornTV, se pueden ver dos nuevos episodios de la comedia dramática “The Madame Blanc Mysteries”. La comerciante de antigüedades Jean White (Sally Lindsay) está casi en bancarrota después de la repentina muerte de su esposo, por lo que decide ir a lo único que le queda: una cabaña en el centro de antigüedades de Sainte Victoire, Francia. Allí, Jean comienza a investigar la muerte de su marido, con la ayuda del simpático taxista Dom (Steve Edge). Pronto descubre que los coloridos lugareños son un pozo inagotable de misterios en los que ella puede colaborar.

“FRAGGLE ROCK”

Es tiempo de fiesta nuevamente para Gobo, Red, Mokey, Wembley y Boober en "Fraggle Rock: Back to the Rock”, que debuta hoy en Apple TV+. También habrá nuevos amigos en los 13 episodios de la serie de títeres con raíces en la original de 1983 creada por el autor intelectual de los Muppets, Jim Henson. Entre los elementos distintivos: melodías animadas, chistes tontos y buena voluntad. El servicio de streaming también alberga los 88 episodios del programa original.

“Múnich en vísperas de una guerra”

En el otoño de 1938, Europa está al borde de la guerra. Hitler se prepara para invadir Checoslovaquia, y el gobierno de Chamberlain busca una solución pacífica. En ese ambiente tan tenso, el funcionario británico Hugh Legat y el diplomático alemán Paul von Hartmann van a Múnich para asistir a la Conferencia de emergencia. Mientras empiezan las negociaciones, estos dos viejos amigos se sorprenden en el centro de una red de subterfugios políticos y un peligro muy real. Ante la atenta mirada del mundo, ¿podrá evitarse la guerra? Y, si es así, ¿a qué precio? De esto se trata "Múnich en vísperas de una guerra", que se estrena hoy en Netflix. Basada en el libro de Robert Harris, esta historia de ficción dirigida por el cineasta alemán Christian Schwochow está protagonizada por Jeremy Irons, que interpreta a Neville Chamberlain, y Ulrich Matthes que le da vida a Adolf Hitler.

“EXPRESS”

La plataforma on demand Starzplay acaba de estrenar “Express”, la historia de una psicóloga criminalista, Bárbara (Maggie Civantos), y su familia, después de ser ésta víctima de una de las formas más novedosas de violencia criminal que se está propagando de forma masiva... los secuestros exprés.

Ambientada en un mundo en el que todo se mueve con tanta rapidez que la capacidad de comprensión y reacción de las personas se ha visto alterada de un modo que aún no se conoce como nos afectará, un grupo de personas sabe que el malestar puede convertirse en miedo y explotarse con fines lucrativos. Ahora que trabaja como negociadora en casos similares al suyo, Bárbara tiene la misión de entender por qué le ocurrió esto y descubrir a las personas que amenazaron su vida y la de su familia.

Dentro del elenco, se destaca la participación de Esteban Meloni, actor argentino que interpreta a Santa, marido de la protagonista y con quien atraviesa una crisis familiar.

“NEW AMSTERDAM 3”

En Star+, se acaba de estrenar la tercera temporada de “New Amsterdam”, drama hospitalario que aborda las complejidades de la asistencia sanitaria pública y que, en su nueva entrega, suma a sus casos el gravísimo impacto de la pandemia.

La trama sigue al Dr. Max Goodwin (Ryan Eggold), director médico del New Amsterdam, un centro asistencial neoyorquino cuya principal característica -como el Bellevue en el que se inspira y en el que se ruedan sus escenas- es que es de acceso público.

Max y su equipo se enfrentan a un sistema de salud quebrado y extremadamente burocrático, y atienden en desigualdad de condiciones a pacientes a menudo sin recursos.

Ese duro día a día encuentra desafíos aún más abrumadores en el marco de una pandemia global que afectó con especial violencia a la “Gran Manzana”.

Y, en medio de los casos, la vida misma: amor, separaciones, crisis familiares y más.

FESTIVAL DE CINE DE SUNDANCE

El Festival de Cine de Sundance abrió ayer y, como el año pasado, es completamente virtual y cinéfilos de todo el mundo pueden comprar entradas (en dólares) para ver las películas desde la comodidad de sus hogares. Entre las ofertas, "La Guerra Civil’’, un documental sobre la rivalidad entre Oscar De La Hoya y Julio César Chávez en la década de 1990 dirigido por Eva Longoria; el debut de Jesse Eisenberg como director "When You Finish Saving the World’’ y "The Princess’’, un documental sobre la princesa Diana que dirige la lente a la audiencia.

____________________________________

Seguinos en Instagram