Luciano Pereyra, Tini y Los Palmeras pusieron ritmo a la noche de cierre del Festival de Jesús María

La denominada ‘noche extra’ puso fin a la 56° edición del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, y tuvo en escena a Luciano Pereyra, Tini y Los Palmeras, ante una multitud que llegó hasta el Anfiteatro José Hernández aunque persistía la amenaza de lluvia.



La última jornada, que ya no contó con el campeonato de jineteada, finalizado un día antes, está reservada para la participación de artistas que no son del género folklórico, aunque en esta oportunidad se sumó Luciano Pereyra, quien no pudo cantar el domingo, como estaba previsto en la grilla inicialmente, debido a la fuerte tormenta que se desató en la zona.



La apertura estuvo a cargo de Tini, figura que despertó gran interés desde que se anunció su participación en la fiesta gaucha, y llevó adelante un show con una puesta en escena de escala internacional, ante el público que mayoritariamente se acercó para verla a ella.



"Crecí viendo este festival y es un honor compartir escenario con grandes artistas. Agradezco al festival por haberme convocado", afirmó la artista.



Tras el recital de Tini llegó el turno de Dj An Fontana, quien le dio paso a Luciano Pereyra, que rápidamente inició un recorrido por lo mejor de su repertorio y extendió su show por más de 80 minutos, aún cuando comenzaban a caer las primeras gotas en Jesús María.



La cumbia santafesina de Los Palmeras le dio el broche final a un festival que durante su largo recorrido mostró alternativas con muchos momentos emotivos, por volver al recinto luego de dos años, ya que en 2021 el tradicional evento fue suspendido debido a la pandemia.