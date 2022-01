Quién es quién: Palpitando el regreso de “El Marginal”

“El Marginal”, una de las ficciones nacionales más exitosas de los últimos años, está de vuelta con una cuarta temporada que retomará los acontecimientos de la primera entrega marcados por el incendio de San Onofre. Desde el miércoles, la historia tumbera regresará a Netflix con nuevos episodios que mostrarán, en un nuevo penal (Puente Viejo) a personajes conocidos como los de Juan Minujín, Nicolás Furtado, A la banda de Coco la completan sus hijos: Enzo (Facundo Espinoza), su hijo del medio, el que tiene una vocación de líder y al que Coco considera su posible sucesor. Es frío, reservado y rápido para los negocios. Caspa (Nahuel Quimey Villareal), el menos inteligente de los tres hermanos. Sin embargo, es un buen matón y Coco lo quiere cuidar, al verlo vulnerable. Y, completan la banda Cielo (María Pía Martignoni) y Alelí (Valentina Ávila), las dos parejas trans de sus respectivos hijos. En esta nueva temporada, veremos involucrarse en la vida de los internos a Osmar (Diego Gallardo) y a Brian (Ignacio Quesada), quienes tendrán un papel fundamental en develar los secretos que se ocultan en Puente Viejo. Además, se sumará a la historia Silvia (Julieta Zylberberg), quién reaparece en la vida de Pastor tras varios años de ausencia y juega un rol clave para él y su familia. Por último, volveremos a encontrarnos con James (Daniel Pacheco), Gladys (Ana Garibaldi), Arnold (Emanuel García) y Barny (Marcelo Peralta). Más caras nuevas (y otras no tanto) Antín (Gerardo Romano) Antín asciende como Secretario de Seguridad Penitenciaria y las cárceles del país quedaron bajo su órbita, gracias a un arreglo político que lo salvó luego del incendio de San Onofre. Sin embargo, la inestabilidad en el Gobierno puede poner en riesgo sus ganas de controlar y de seguir aumentando su poder. Es por esto que intentará adueñarse del poder de Puente Viejo, enfrentando a Galván, el director. Además, continúa teniendo cuentas pendientes con Borges. Coco (Luis Luque) Es el preso más poderoso dentro de Puente Viejo. Reside en un Pabellón VIP junto a su yerno Bardo, sus hijos Enzo y Caspa y, las novias de estos últimos, Cielo y Alelí. Juntos, son una especie de “brazo armado” del Director. El lugar es como un departamento tumbero y ellos funcionan como una suerte de familia tradicional italiana. Cenan todos juntos, tienen conflictos familiares y discusiones de negocios. Con la llegada de la banda de los Borges y de Pastor, todo cambia. Benito Galván (Rodolfo Ranni) Es el Director del establecimiento penitenciario federal conocido como Puente Viejo. Bajo la fachada de un hombre mayor, ex médico, conservador, amable con sus hijas y sus nietos, se esconde una cara más perversa que sólo los presos conocen y temen muchísimo. Hace la vista gorda con algunos negociados de Coco, su aliado entre los presos. La sed de poder de Antín lo sacará de su zona de confort. Su mano derecha es el Jefe de Guardias, Hugo Luciani (Fernando Miró), un hombre tan oscuro y sanguinario como él. Bardo (Ariel Staltari) Es yerno de Coco y está preso en Puente Viejo, junto a su suegro y sus cuñados viven en el Pabellón VIP. Bardo es impulsivo, violento y cobarde, y el más ansioso por ganarse la aprobación de Coco. Su esposa Silvia y sus hijos están afuera del penal y de vez en cuando lo van a visitar. Sin embargo, la llegada de los Borges, hace que su instinto de competencia y violencia salgan a la luz. César (Abel Ayala) El incendio en San Onofre cambió su camino para siempre. Por un lado, fue trasladado a Puente Viejo donde se recupera de los balazos que le pegó Borges. Por otro lado, desea saldar cuentas con él, quien mató a casi todos sus amigos y le dejó una marca de por vida. Aunque la Sub21 lo considera una leyenda viviente y un referente, no aceptará ser el líder que todos quieren y buscará un nuevo camino. Martina Gusmán, Claudio Rissi y Gerardo Romano, y a otros nuevos como los que interpretarán Luis Luque, Rodolfo Ranni y Ariel Staltari, entre más. Quién es quién.

Pastor (Juan Minujín)

Mientras intenta fugarse del país junto a su familia, Miguel Palacios es capturado y termina en el penal Puente Viejo donde su destino lo vuelve a cruzar con el de Mario Borges, Diosito y César. Su único objetivo es recuperar la libertad y poder disfrutar la vida como un hombre cualquiera, junto a Emma, su hijo Lucas y, la hija de Emma, Micaela. Sin embargo, tendrá que sobrevivir, ser astuto, calcular cada movimiento, como un estratega. Además, un nuevo conflicto de su pasado vuelve a la luz, reaparece Silvia, su ex esposa y mamá de Lucas.

“Diosito” (Nicolás Furtado)

Junto a Borges y al resto de la banda, Diosito llega a Puente Viejo con cadena perpetua. Allí, se reencuentra con Pastor. Al mismo tiempo que deseará vengarse por haberlo engañado y por querer matarlo, agudizará sus sentimientos y contradicciones. Por otro lado, extrañará los privilegios que tenía en San Onofre y, sobre todo, las drogas. Asumida la nueva realidad, se animará a alejarse de lo que lo perjudica y lo lastima, mostrándose inconforme e intentando retomar las riendas de su vida.

Emma Molinari (Martina Gusmán)

Luego de que Pastor es capturado y enviado a Puente Viejo, tras un intento frustrado de fuga en familia, Emma continúa ejerciendo su vocación como asistente social y se hace cargo de los hijos de ambos. Trata de ayudar a Pastor desde afuera y se convierte en la mujer de un preso cualquiera, yendo a visitarlo regularmente y preocupándose por él. Mientras tanto, Pastor intentará dejarla al margen de lo que pasa en Puente Viejo. Sin embargo, ella busca colaborar e incluirse en los planes que él tenga y está dispuesta a correr riesgos por él.

Mario Borges (Claudio Rissi)

Luego de la sentencia a cumplir cadena perpetua, Borges ingresa a Puente Viejo como un preso más, sin privilegios ni “arreglos” especiales. Él y su banda tendrán que plantearse arrancar de cero y reconstruir su poder desde las cenizas. Gladys será su soporte y quien maneja desde afuera sus negociados. En esta nueva temporada, deberá ganarse la confianza de Coco y su familia, protegidos por el Director Galván. Borges tendrá que apelar a toda su capacidad para la “rosca” y la estrategia.

