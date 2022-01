Adiós a Martín Carrizo, un luchador hasta el último día

Aunque iba y venía entre emociones que chocaban entre la desesperanza y la fe, Martín Carrizo, que el pasado 3 de enero había cumplido 50 años, había empezado el 2022 con “muchas esperanzas”, terminando de trazar “un nuevo protocolo para seguir buscando mi cura definitiva”, según contó el día de su cumpleaños en su cuenta de Instagram. Pero su castigado cuerpo, que batallaba desde 2015 contra una enfermedad que lo había hecho descender hasta el “infierno” de los padecimientos, dejó de luchar en la madrugada de ayer. Querido y respetado baterista, que fuera integrante de A.N.I.M.A.L y que acompañara al Indio Solari y a Gustavo Cerati, entre otras grandes figuras, su muerte golpeó con fuerza en el universo del rock nacional.

Así lo informó a través de sus redes sociales su hermana, la conductora televisiva Cecilia “Caramelito” Carrizo, con un sentido mensaje acompañado por una foto de ambos cuando eran niños.

“Decime por favor por dónde sigo. Gracias queridos y queridas por tanto cariño, ayuda y apoyo incondicional. Lo hicieron muy bien cada día, Infinitas gracias. Martín falleció hoy 11 de enero a la madrugada. Su amor, su sonrisa, su música queda en nosotrxs para siempre”, publicó su hermana en las redes sociales, el medio a través del cual el músico seguía en contacto con sus seguidores y colegas.

Fue precisamente en esa misma plataforma donde, el 3 de enero pasado, Martín escribiría su despedida, en el día de su cumpleaños. “La verdad pensé que no pasaba de Navidad pero acá estoy, estoy terminando de trazar un nuevo protocolo para seguir buscando mi cura definitiva. El 2022 me da muchas esperanzas!!! Sigo latiendo y respirando”, expresó, emocionado y alegre el baterista, que acompañó el mensaje con un video de él tocando la batería por el que se excusó. “Perdón el sonido, está grabado con una camarita de fotos!! Los amo y Feliz 2022”, manifestó.

La esperanza de ese mensaje sorprendió para bien a sus seguidores y amigos, en tanto, un mes antes, Martín había posteado un crudo relato en el que hablaba sobre sus padecimientos.

“¡Hola amores! Estoy en el mismo infierno, muy agotado, para poder explicar gráficamente el 1% de lo que siento todo el día. Es como si estuviera acostado en el piso y un elefante parado arriba mío sin moverse y una de sus patas en mi cara, a eso sumamos el dolor de mis tobillos, pies, manos, muñecas y venas. Si me encuentro escribiendo esto para todos es porque soy un cabeza dura y mientras escucho a Los Abuelos de la Nada sigo queriendo mi recuperación”, escribió.

Días después, Carrizo ofrecería su última entrevista, a Teleshow, en la que siguió detallando su batalla.

“Me siento muy mal de domingo a domingo las 24 horas, mientras estoy despierto, sentado en un sillón 12 horas por día, lucho constantemente por no ahogarme, ya que me cuesta mucho tragar y respirar. Tengo un dolor crónico en los pies, en las manos y esa sensación horrible de hormigueo cuando se te duerme alguna parte del cuerpo por mala posición. Yo estoy así todo el día, y mejor no sigo contándote... Esto es solo un pantallazo rápido. Si esto no es el infierno, ¿el infierno dónde está? También estoy con una ceja levantada. Siento que en esta lucha no se mete ni Dios, si no, no entiendo como me abandonó así”, había asegurado.

En esa última entrevista, Martín había aprovechado para agradecer a sus familiares y amigos por el apoyo constante, desde sus tres hijos (Benjamín, Milena y Miranda) pasando por su mamá, su hermana y su cuñado, hasta amigos, colegas y músicos, entre ellos el Indio Solari, sobre quien reveló: “No se imaginan los mails llenos de amor, fuerza y palabras hermosas que me escribe constantemente”.

El vínculo tan cercano que mantuvieron hasta el final quedó de manifiesto ayer con la sentida despedida que el ex líder de Los Redonditos de Ricota le dedicó a su amigo.

“Don Martín pasó por esta dimensión con un espíritu decidido a ser joven siempre, desde ahí me ayudó a reír más de lo que mis locuras me permitían. Por esto lo recordaré con las palabras que suelto en cada brindis: ¡Gracioso y valiente! eso fue Don Martín”, escribió el cantante y autor en un texto escrito a mano y que acompañó por una foto de ambos.

Cada vez que sus compañeros de banda realizaron shows benéficos para colaborar con su viaje a Estados Unidos para un tratamiento, el Indio Solari subió a sus redes sociales videos en los que personalmente invitaba a concurrir a los conciertos. Y aunque en su momento no dio su nombre, se estima (porque nunca reveló el nombre de su benefactor) que fue él quien le prestó 50 mil dólares para financiar la etapa final del tratamiento trunco que realizó en Estados Unidos. Martín lo definió como “gran amigo y hermano de la vida”.

SU TRATAMIENTO EN LOS EEUU

El músico había intentado un costoso tratamiento en el país del norte que había mejorado su motricidad, gracias a la ayuda de muchos de sus colegas que organizaron conciertos para recaudar fondos, pero debió abandonarlo ante la imposibilidad de seguir financiándolo.

A Carrizo le habían diagnosticado esta enfermedad cuando era parte de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y, de a poco, se vio obligado a abandonar la actividad ante el avance de las dolencias.

El baterista contaba hasta allí con una rica trayectoria, con participación entre 1994 y 1997 en la etapa más exitosa de A.N.I.M.A.L., para luego ser parte de la banda del guitarrista Walter Giardino, hasta que finalmente desembocó en el grupo de Gustavo Cerati que grabó el aclamado disco “Bocanada”.

Desde 2007 fue parte de la banda del Indio Solari, de la cual se alejó en 2017, antes del recordado show en Olavarría, bajo el argumento de que padecía una enfermedad que le “impedía tocar”.

Meses más tarde reveló que padecía ELA y sus compañeros de grupo iniciaron una cruzada solidaria para recaudar dinero para su tratamiento. Fue el inicio de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado como grupo en vivo sin la presencia de su máximo líder.

A pesar de los avances mostrados en redes sociales con el tratamiento, Carrizo debió abandonarlo por su alto costo.

“Los costos son realmente imposibles. No sólo el tratamiento, si no también vivir allá. Igual ya transité ese camino. Lamentablemente a mí no me funcionó”, aseguró el baterista, en su última entrevista.

UNA PESADUMBRE GENERALIZADA

La muerte de Martín Carrizo generó una ola de repercusiones, entre mensajes y posteos en las redes.

“Queda para nosotros el recuerdo de los conciertos compartidos, de tu pelea a la adversidad que nos impulsó a volvernos a reunir a todos, arriba y abajo del escenario. Hasta siempre Martín”, escribieron Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, en la cuenta de la banda.

Y León Gieco aseguró: “Toda la buena onda que le tiramos a Martín, no alcanzó. Ahora él nos cuidará a nosotros, con los hermosos recuerdos que nos dejó”.

Esteban Bullrich, ex senador nacional por la provincia de Buenos Aires, quien también padece ELA, manifestó: “Mis condolencias a toda la familia de Martín Carrizo, un gran músico de nuestro país que dio una pelea inmensa contra la ELA. Necesitamos cuanto antes profundizar las investigaciones y el desarrollo de tratamientos que permitan la cura de esta enfermedad”.

En tanto, el cantante Emmanuel Horvilleur señaló que a Carrizo se lo “recordará por lo gran batero y también por lo divino” de su persona, junto a un video en vivo del tema de A.N.I.M.A.L “Solo por ser indios”.

Mientras que Richard Coleman lo despidió: “Que descanses en paz, gracias por todo, querido, gracias por ser uno de los buenos, de los que hacen falta”.

El baterista Oscar Giunta, escribió que “siempre que parte alguien de la gran familia, el duelo es inmenso”.

