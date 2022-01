Globos de Oro: Dónde ver las series y películas ganadoras

Sin estrellas ni alfombra roja, los Globos de Oro anunciaron a través de las redes sociales a los ganadores, convirtiendo a “El poder del perro” (Netflix) y “Amor sin barreras” (se estrenó en cines) en los grandes vencedores de la temporada pasada.

“El poder del perro”, de Jane Campion, se llevó el premio a la Mejor película dramática, la segunda producción dirigida por una mujer en conquistar este galardón luego que el año pasado lo ganara “Nomadland”, dirigida por Chloe Zhao.

La cinta también se llevó el galardón al Mejor director, y al Mejor actor de reparto, otorgado a Kodi Smit-McPhee.

El western que trata sobre la masculinidad tóxica en el oeste de Estados Unidos en los años 1920 lideraba la noche con siete nominaciones, al igual que “Belfast”, de Kenneth Branagh.

“Amor sin barreras”, que ganó una nueva versión dirigida por Steven Spielberg, se llevó la estatuilla a Mejor película musical o comedia, mientras que las protagonistas Rachel Zegler y Ariana DeBose ganaron como Mejor actriz de musical o comedia y Mejor actriz de reparto, respectivamente.

“Encanto”, la producción de Disney que sigue a una familia que vive en un lugar encantado en las montañas de Colombia, se llevó el premio a la Mejor película animada.

Nicole Kidman y Will Smith conquistaron los galardones a la Mejor actriz y al Mejor actor en producciones dramáticas por sus interpretaciones en “Being the Ricardos” (Amazon) y “Rey Richard: una familia ganadora” (HBO Max).

Pero ninguna de las estrellas estuvo presente en el evento. Porque tampoco existió el evento. Sólo fue un frío -y a veces confusoanuncio a través de las redes sociales.

CELEBRACIÓN OPACADA

Tradicionalmente una de las mayores fiestas de Hollywood y la primera parada de la temporada de premios de la industria del cine, este año los Globos de Oro fueron opacados por un boicot de quienes acusan a los organizadores de prácticas poco éticas.

La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés), una organización de unos 100 escritores ligados a publicaciones extranjeras, es quien decide los galardonados cada año y se encuentra en el ojo del huracán por acusaciones de corrupción y racismo, entre otros.

La ceremonia, cuyo resultado acostumbraba a impulsar la taquilla y a guiar las expectativas de cara a los Óscar, atraía una audiencia de millones de personas en televisión y marcaba tendencia en las redes sociales.

Pero este año, la televisora NBC, a cargo de la transmisión, retiró el programa de su programación.

A pesar de la atmósfera que marcó a los Globos de Oro, las victorias de “El poder del perro” y “Amor sin barreras” confirman sus credenciales como competidores para esta temporada de premios que concluye en marzo con los Oscar.

El western dirigido por Campion y protagonizado por Benedict Cumberbatch ha recibido buenas reseñas, al igual que la versión de “Amor sin barreras” de Steven Spielberg que, sin embargo, no triunfó en la taquilla.

“Belfast”, la incisiva producción en blanco y negro de Kenneth Branagh que recuenta la explosión de violencia en su ciudad natal al final de la década de 1960, es considerada una grande competidora en esta temporada, y aunque esta noche lideraba con siete nominaciones al igual que “El poder del perro”, sólo ganó para Mejor guión.

El actor Andrew Garfield ganó como Mejor actor en una comedia o musical por su papel en “tick tick... BOOM!” (Netflix), de Lin-Manuel Miranda.

En el lado de la televisión, el drama “Succession” de HBO Max, que trata sobre la pelea familiar de un hombre poderoso en los medios de comunicación, fue premiado a la Mejor serie dramática. La producción va por su tercera temporada.

Los ganadores

Cine:

Mejor película de drama: “El poder del perro”, Netflix

Mejor película musical o de comedia: “Amor sin barreras”, cines

Mejor director: Jane Campion, “El poder del perro”.

Mejor actriz, drama: Nicole Kidman, “Being the Ricardos”, Amazon

Mejor actor, drama: Will Smith, “King Richard”, HBO Max

Mejor actriz, musical o comedia: Rachel Zegler, “Amor sin barreras”

Mejor actor, musical o comedia: Andrew Garfield, “Tick, Tick.Boom!”, Netflix

Mejor actriz de reparto: Ariana DeBose, “Amor sin barreras”

Mejor actor de reparto: Kodi Smit-McPhee, “El poder del perro”

Mejor película en lengua extranjera: “Drive My Car’’ (sin fecha)

Mejor cinta animada: “Encanto”, cines y Disney+

Mejor guion: Kenneth Branagh, “Belfast” (sin fecha)

Mejor música original: Hans Zimmer, “Dune”, HBO Max

Mejor canción original: , Billie Eilish, Finneas O’Connell, “No Time to Die”, cines

Televisión:

Mejor serie de drama: “Succession”, HBO Max

Mejor serie de comedia o musical: “Hacks”, HBO Max

Mejor serie limitada o película hecha para TV: “The Underground Railroad”, Amazon

Mejor actriz, serie de drama: Michaela Jaé Rodriguez, “Pose”, Netflix

Mejor actor, serie de drama: Jeremy Strong, “Succession”

Mejor actriz, serie de comedia o musical: Jean Smart, “Hacks”

Mejor actor, serie de comedia o musical: Jason Sudeikis, “Ted Lasso”, Apple TV+

Mejor actriz, serie limitada o película hecha para TV: Kate Winslet, “Mare of Easttown”, HBO Max

Mejor actor, serie limitada o película hecha para TV: Michael Keaton, “Dopesick”, Star+

Mejor actriz de reparto, serie, serie limitada o película hecha para TV: Sarah Snook, “Succession”

Mejor actor de reparto, serie, serie limitada o película hecha para TV: O Yeong-su, “Squid Game”, Netflix

