¡Super escándalo! La nueva novia de Vicuña es amiga de Pampita

El último día del 2021, Yanina Latorre contó en Los ángeles de la mañana que Benjamín Vicuña ya no estaba soltero y que encontró el amor en los brazos de Eli Sulichin, una joven de 32 años muy amiga de Pampita. La chica trabaja en Marketing y viene de una familia muy acomodada. Vicuña y Eli se conocieron en el bautismo de Ana y desde allá no dejaron de verse. De hecho, el actor viajó a Punta del Este solo para pasar tiempo con ella y en las próxims horas volverá a Uruguay para reencontrarse con ella. “Se conocieron en el bautismo de Ana”, reveló Yanina en el último programa de LAM y agregó: “Ella es conocida de Pampita, tienen un muy buen vínculo se conocen porque tienen muchas amigas en común. Ella estaba invitada al bautismo de Ana. Ahí empezaron a hablar Eli y Benja y desde ese día y nunca más se dejaron de ver. Vicuña está feliz. Ella está en Punta del Este y él la fue a visitar. Los vieron juntos en la pileta de un hotel”, continuó Latorre. Eli no solo es amiga de Pampita, sino también es súper cercana a Mica Tinelli. Latorre contó que la joven es vecina de Marcelo en Punta del Este, es posible que el vínculo con la hija del conductor se haya formado gracias a eso y como si fuera poco también está relacionada con Wanda Nara. Instala de Punta del Este, Mica subió una foto junto a Eli Sulichin y llamó la atención de todos que es también amiga de Romina Pigretti, la mujer con la que Benjamín estuvo saliendo unas semanas tras el Wandagate. “Mica Tinelli compartió una foto con la supuesta actual novia de Vicula, que me parecería que era también muy amiga de Romina Pigretti (anterior conquista de él). Mundo pequeño”