Sabrina Rojas y Luciano Castro pasaron Navidad bien juntitos

El 20 de mayo de este año, Luciano Castro y Sabrina Rojas anunciaban su separación. “Nos separamos hace un tiempito ya, pero bien. Estamos bien los dos. Nos van a ver mil veces juntos porque nos separamos como pareja, no como familia”, comunicaba la actriz y modelo. Ese modo de dar a conocer la noticia, con el énfasis puesto en la armonía familiar, se mantuvo en sus dichos y acciones a lo largo del tiempo, ya que incluso los actores siguieron trabajando juntos (en la obra Desnudos de la que Castro luego decidió irse) y priorizaron siempre a sus hijos. Por lo tanto, no sorprendió cuando la expareja optó por festejar Nochebuena y Navidad bajo el mismo techo y con sus pequeños, Fausto y Esperanza, y sin la presencia de sus respectivas parejas. Rojas está en una relación con el Tucu López, mientras que Castro está de novio con Flor Vigna. En las fotos y videos que subió Sabrina a su cuenta de Instagram se puede ver la emoción de sus hijos al abrir los regalos y el gran momento que pasaron los cuatro. Por otro lado, Vigna y López compartieron en sus redes fotos de sus festejos con amigos. Rojas y Castro, quienes se casaron el 2 de diciembre de 2016 tras varios años en pareja, ya se habían separado a comienzos de 2019. “Cuando las cosas no van, lo más sano es separarse”, apuntaba Rojas. Sin embargo, en marzo de ese mismo año, apostaron por la reconciliación. “Siempre hacen bien las crisis. Ahora estamos bárbaro por suerte. Hicimos mucho para estar como estamos, así que estoy muy contento. Hay que hacer más que decir”, contaba Castro. En octubre, Rojas subió a sus Stories de Instagram una imagen con la que demostraba que con Castro la sigue uniendo una gran amistad. La actriz compartió una postal en la que posaba con su ex y su actual pareja, dejando en evidencia el buen vínculo que existe entre ellos. “Cuando todo fluye, que en vez de pensar en dividir podés sumar”, escribió Rojas junto a la selfie que la mostraba en medio de Castro y López. Y agregó: “De a poco en esta familia ensamblada somos más. Y amo que así sea”. La modelo realizó este posteo en medio de una supuesta turbulencia, cuando ciertas versiones apuntaban a que Castro había dejado la obra de teatro que protagonizaban juntos porque no quería trabajar más con ella. El periodista Sebastián “Pampito” Perelló Aciar respaldó ese rumor donde contó que el actor se alejó de la obra por el tono de las escenas que compartía con su exmujer y la relación que mantiene actualmente con Flor Vigna. “En un momento de la obra, ellos se tocan, y él está con Flor. No nos olvidemos también que esta obra Sabrina y Luciano la hicieron estando juntos. Estaban juntos cuando arrancaron la obra, pero atravesaron todo. Estar juntos, pasaron crisis, se separaron, volvieron y después se separaron definitivamente y ya los dos están con parejas”, explicó el panelista.

FLOR VIGNA HABLÓ DE SU RELACIÓN CON SABRINA ROJAS

La actriz y cantante, quien está pasando un gran momento con Castro, estrella de su primer videoclip, “UY!”, habló en Intrusos (América) sobre cómo se lleva con la ex de su pareja. “Comimos juntos. Lo único que puedo decir es que Sabrina es una copada tremenda, y se ve en los dos que tienen ganas de sumar y de cuidar mucho a su familia, y de entenderse mucho. Son dos personas que se conocen mucho”, expresó la cantante y bailarina, quien también enfatizó cuánto la ayudó Castro en su transición hacia el canto.