Recondo se hizo la vasectomía para que su mujer no tome más pastillas

Durante muchos años, la responsabilidad de la anticoncepción recayó en las mujeres. Pastillas, diafragmas, dispositivos intra uterinos (DIU) y ligadura de trompas eran moneda corriente a la hora de evitar embarazos. Con el tiempo, los varones también empezaron a tomar conciencia de la importancia de cuidarse con preservativos, lo que además constituye el único método que previene las enfermedades de trasmisión sexual aunque no tiene una alta eficacia. Pero, hasta hace poco, la vasectomía no era ni siquiera tenida en cuenta por las parejas cuando decidían no tener más hijos. Por eso, sorprendió tanto la noticia de que Gastón Recondo había decidido recurrir a este método quirúrgico.

La información la dieron a conocer Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en Intrusos, con el consentimiento del periodista. ¿Qué es una vasectomía? Consiste en la ligadura de los conductos deferentes a nivel escrotal, con el fin de impedir el pasaje de espermatozoides provenientes del epidídimo. Es un método quirúrgico efectivo, seguro y permanente de anticoncepción. Y es igualmente eficaz que la ligadura de trompas pero más sencilla, más rápida y más segura, siendo por tanto uno de los métodos más eficientes. Se trata de un procedimiento sencillo y ambulatorio, que requiere de anestesia local y en términos generales no presenta demasiado dolor.

A sus 48 años, Recondo ya es padre de cinco hijos: Cecilia (17), Bautista (15) y Jesús (13), fruto de su matrimonio con María Fernanda, y Juan Francisco (7) y Gerónimo (3), de su pareja con Valeria Marcovecchio, con quien se casó en septiembre del 2013 tras dos años de convivencia. Y decidió que lo mejor era no seguir agrandando la familia. “Yo le ofrecí a mi mujer hacerme la vasectomía”, aseguró Gastón.

“Cuando tuvimos a nuestro hijo menor, hace tres años y medio, teníamos que ver cómo íbamos a seguir cuidándonos. De hecho, en un control que fuimos a hacer con el obstetra, él nos preguntó qué íbamos a hacer. Entonces yo le pregunté a mi mujer si estaba de acuerdo con que yo me hiciera una vasectomía. Me parecía injusto que, si tomábamos la decisión de cerrar ahí, ella tuviera que vivir tomando pastillas o con algo invasivo como es un DIU”, señaló el periodista.