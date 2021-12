Desilusionado, Polino le soltó la mano a la China

La “amistad” de Marcelo Polino y Eugenia La China Suárez se remonta a los años del motorhome y la palta. En aquel entonces, el periodista de espectáculos no tardó en tomar posición por la actriz acusando, sin filtros, a Pampita de querer “ensuciar” a la joven con una historia (que ella la habría encontrado con su por entonces marido teniendo sexo en un descanso del rodaje) que, según él, había sido inventada para perjudicar a Suárez. Sin embargo, la buena onda entre el panelista y la ex del chileno parece haber terminado en medio del escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi porque ella le clavó el visto.

“Yo con ella tengo una amistad pero como con esos parientes que no ves nunca, no es que tengo la diaria”, aclaró, de entrada, Polino, en diálogo con “Intrusos” (América).

Y contó cuándo se quebró la relación: “Cuando Eugenia se fue a España me invitó a visitarla y yo dudé si ir, porque justo tenía una semana de vacaciones… Pero bueno, al final no fui y estalló todo el escándalo. Ahí le escribí y me clavó el visto y no me contestó. Es decir, quedé como en el medio de esa situación”.

Indignado, el periodista reveló que ella se intentó comunicar con él pero por una vía no habitual. “Estando en Miami, veo que me escribió, treinta días después, pero… ¡por mensaje de Instagram! O sea, yo ni siquiera lo abrí, ¡porque no soy un fanático que le escribe por Instagram!”, dijo Polino, molesto.

“Ella tiene mi teléfono, que me llame ¡No da! ¡No le leí! Yo no la tengo bloqueada. ¡No sé por qué se comunicó por ahí!”, agregó el periodista, indignado.

Y aunque se mostró empático con su situación, al decir que “la entiendo, estará pasando un momento difícil”, no dudó en “pegarle” un palito.

“Si yo con alguien tengo cierta intimidad y hablo de cosas muy profundas, le hablo por teléfono. Así que no espero que me hable como si fuera un fanático, por Instagram. Yo igual la quiero”, cerró.