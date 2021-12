Montaner, furioso con un periodista: “No te metas con mi familia, tonto”

Ricardo Montaner vuelve a convertirse en noticia por sus intervenciones picantes en las redes sociales, un ámbito en el que protagonizó diversos cruces vehementes. En las plataformas, el cantante ha construido intercambios álgidos de opiniones.

El ex jurado de La Voz Argentina suele leer, estar atento a lo que se dice de él y sobre todo de su familia. Justamente en esta ocasión el problema se originó en su yerno, Camilo. Sí, Ricardo no dudó en refutar con palabras fortísimas una información del esposo de Evaluna.

Todo se originó con unos datos que vertió el periodista Juan Cruz Sanz en su perfil de Twitter. Resulta que este comunicador abordó una problemática que se cuece en torno a una serie de recitales de Camilo en el mítico estadio Luna Park. Sanz retuiteó un mensaje de Ángel de Brito que rezaba: “Hay 30 mil ticket vendidos para Camilo y una medida cautelar podría suspender las 4 funciones del Luna Park. La productora podría demandar al estadio por más de 150 millones de pesos”. A lo que Juan Cruz le agregó: “Les dije. Ahora Ángel agrega data: ya hay una cautelar”.

Parece que alguien le avisó a Ricardo, porque no tardó en apoyarse en ese hilo y tirar una brutal refutación, con palabras hirientes. Sí, Montaner evitó lo políticamente correcto y le espetó al periodista: “Camilo es el artista hispano más taquillero de Europa e Iberoamérica en el 2021… si necesitas una entrada, tengo como ayudarte, no te metas con mi familia tonto”.

Para rematar todo este cruce álgido, Sanz no se quedó callado y le gritó a Montaner: “Ricardo, no me metí con tu familia. ¿Qué te pasa? Yo solo conté una disputa legal que está pasando entre la productora que lo trae al chico este y el estadio. ¿Me la vas a negar? Tomate un mojito y no me rompas las pelotas”.