Flavio Mendoza: “Hace un año que estoy en pareja, nos conocimos por redes”

“Hace mucho que estoy en pareja, pero nadie lo sabía. Es desde casi un año”. Con estas palabras Flavio Mendoza blanqueó este domingo su relación amorosa en su visita Almorzando con Mirtha Legrand con Juana Viale. Todo comenzó cuando la conductora le preguntó al invitado si tendría un segundo hijo. De inmediato, el creador de Stravaganza terminó contando que está enamorado y que junto a él, un joven entrerriano llamado Waldo Gómez que era militar, piensan en la posibilidad de tener un hijo.

Tras la confirmación, Juana quiso saber más detalles del noviazgo. “Nos conocimos por las redes sociales y cuando lo conocí me hablaba del pelo del nene y yo decía ¿no sabe quién soy? Empezamos a hablar y cuando vi la foto dije palo y a la bolsa, para mí era eso”, arrancó Flavio.

“No tiene nada que ver con el ambiente y cuando lo vi lo vi tan que no sabía quién era yo que dije este hombre es de otro planeta. No sabía porque él estaba en ese momento en una fuerza, él es del campo, ni ve”, siguió. “No me da ni pelota encima, y me gusta eso, me encanta eso, como que realmente lo mío lo toma como que es mi trabajo y todo lo demás”, agregó.

“Él me hace dar ganas de tener otro hijo, me da esa fuerza. Me dio esa fuerza para decir puedo traer otro hijo que haga bien para este mundo, busqué el otro lado, le estoy buscando lo positivo”, comentó Mendoza feliz por el momento sentimental que está viviendo.

Tras pasar sus últimos años como soltero, Flavio Mendoza había manifestado días atrás que celebra el mejor momento de su vida junto Waldo. “Encontré la persona más sana en mi vida”, dijo convencido. También se refirió a sus relaciones anteriores. “Yo he salido con personas que se han acercado por mí, por quien era”, afirmó el director artístico de Stravaganza.