Moria Casán no se calló nada y criticó con todo a Susana

Moria Casán regresó a la Argentina tras realizar un viaje mezcla de placer y trabajo en los Estados Unidos. La One visitó Las Vegas con Marley para grabar un programa especial de Por el mundo (Telefe). Apenas se bajó del avión, en el aeropuerto dio una entrevista al ciclo Intrusos y habló del Wandagate y de su relación con Susana Giménez.

“No hay nada que me importe menos”, dijo la diva cuando le preguntaron qué pensaba de la crisis matrimonial de Wanda Nara y Mauro Icardi, el jugador que tuvo un affaire con La China Suárez. “No tengo el morbo de ver relaciones rotas y de consumir todo lo que le encanta consumir a la gente. A la gente le encanta ver las vidas ajenas y distraerse de sus propias vidas, les encantan ver la vida rota. Se enteró todo el país y no voy a dejar de enterarme, pero no me interesa demasiado”, agregó Moria.

“NUNCA FUIMOS AMIGAS”

Luego, le consultaron qué pensaba de Susana Giménez, la conductora que viajó a París para entrevistar a Wanda y Mauro tras el escándalo. “Argenzuela, oxigenada. Argensu que vive en Punta Argent”, dijo en tono irónico. Además, aclaró: “Nunca fuimos amigas, siempre fuimos compañeras de trabajo, yo tengo pocas amigas mujeres y en el ambiente pocas”.

Cuando se enteró de que la diva de los teléfonos había dicho que ella era una “opinóloga”, la ex jurado del Bailando respondió: “Yo no soy opinóloga, eso me lo pusieron ustedes (la prensa). Cada vez que me bajo de un avión me preguntan cosas, cómo es la luna, los que me hacen opinólogos son el público. ¡Argenzuela oxigenada! Un besito”. Y un poco cansada de las preguntas, pidió: “No me rompan las pelotas, baby, no se cuelguen de mis tetas que las tengo bien”.

Tras esta escapada, Moria se prepara para regresar al teatro en abril próximo con una interesante obra teatral. En diálogo con Teleshow, confirmó con gran alegría que interpretará a Julio César de William Shakespeare el 2022, bajo la dirección de José María Muscari. Según anticipó, será una versión moderna y vanguardista de la tragedia que ocurrió en la Antigua Roma.

“Acabo de tener la primera y única reunión, porque ahora va mi abogado y no va a interferir para nada con Brujas porque voy a poder seguir haciéndolo. Esto va a ser los sábados y domingos de abril a las 17, o sea que termino y me voy al otro teatro”, explicó la diva sobre cómo será su nueva rutina laboral a partir de abril de 2022.

El lanzamiento será en el Cine Teatro El Plata del barrio de Mataderos, una locación que tiene especial significado para Moria. “A este teatro le decían ‘el Gran Rex de Mataderos’, icónico total, tiene escalera de mármol de carrara y es una locura; para mí es un honor que me hayan convocado y estamos todos felices”, sentenció la diva en comunicación con este medio.

Cabe agregar que la reapertura de la sala donde debutará la actriz está considerada un emblema cultural, y hace poco más de una semana volvió a funcionar, después de 34 años, como parte del Complejo Teatral de Buenos Aires (CTBA).