Con Fardín, arrancó el juicio contra Darthés

Con una declaración de cinco horas de Thelma Fardín, realizada a través de una videollamada, comenzó en San Pablo el juicio por abuso sexual contra Juan Darthés, que se lleva a cabo entre tres países, Argentina, Nicaragua y Brasil, luego de que la actriz denunciara al actor en el país centroamericano, en 2018, acusándolo de haberla violado durante una gira de la tira infanto-juvenil “Patito Feo”, cuando ella tenía 16 años y él 45.

Aunque las declaraciones no trascendieron, Fardín salió de la fiscalía cerca de las 21 horas y dijo algunas palabras ante las cámaras: “Estoy agotada, fue un día muy largo, estuve todas estas horas declarando, contestando todas las preguntas. Estoy agotada pero estoy orgullosa de haber llegado hasta, de haberlo logrado y de que esta día haya pasado”, dijo, conmovida. La intérprete afirmó que “no quiero decir nada sobre mi declaración porque quiero respetar ese pedido de sigilo solicitado por el juez y no cometer ningún perjuicio para lograr que esta causa avance”, aunque confirmó que respondió todas las preguntas que se le plantearon en las casi cinco horas de declaración.

La extensión de la sesión de Fardín implicó, según explicó Martín Arias Duval, abogado de la actriz, que “las declaraciones de los testigos que estaba previstas para hoy no se pudieron hacer y se harán mañana seguramente”. En total serán once testigos que declararán en los próximos días, entre ellos Calu “Dignity” Rivero y Anita Co, quienes también acusaron a Darthés por situaciones de acoso y abuso sexual, respectivamente. También brindarán declaración la familia de Fardin, sus compañeros de trabajo y amigas a quienes les contó sobre lo sucedido en Nicaragua. Por eso es que en la defensa, entre tanto, Fernando Burlando explicó que su representado, Darthés, no declarará hoy, como estaba previsto, y que el proceso se dilatará posiblemente hasta febrero.

La periodista Marina Abiuso explicó que esto se debe a que no dan los tiempos porque la feria judicial de Brasil no coincide con la Argentina. Fue una jornada movida, con un fuerte comunicado de Actrices Argentinas lanzado antes del inicio de las declaraciones de Fardín, que acompañó a Fardín hasta la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, fiscalía en donde declaró la actriz: Julieta Ortega, Mirtha Busnelli, Julieta Díaz, Laura Azcurra, Dolores Fonzi y Anabel Cherubito fueron algunas de las colegas que llegaron a mediodía hasta la UFEM, y desde la puerta del lugar dieron un discurso en donde pidieron justicia y el fin de la impunidad para los abusadores.

"Hoy, con el inicio del juicio oral en Brasil, acompañamos a Thelma Fardin como el 11 de diciembre de 2018, cuando se hizo pública su denuncia penal contra Juan Darthés por la violación sufrida nueve años antes, siendo menor de edad, durante una gira de trabajo en Nicaragua”, comenzó leyendo Fonzi. “Se cierra así un ciclo de tres años para la causa, que siguió adelante por el coraje de nuestra compañera, un recorrido que sienta jurisprudencia internacional: tres ministerios públicos fiscales de países diferentes consideraron que había pruebas más que suficientes para acusarlo penalmente. Sea cual sea el fallo, el juicio oral a Darthés constituye un triunfo y es en sí mismo reparador”, siguió la actriz.

El colectivo contó que después de la denuncia de Fardin, las llamadas a las líneas para víctimas de violencia de género aumentaron un 1240 por ciento en 24 horas. “No dejaremos de señalar la crueldad que debe sufrir la víctima en el orden judicial actual. En lugar de legitimarla se la pone en duda; debe afrontar la disección de su vida privada y la prueba constante de lo que una buena víctima debe ser. Sumado al trauma y los costos económicos que implica, desde el momento en que se atreve a denunciar se ve limitada, expuesta y sujeta a la opinión. La construcción de la mirada social, instigada y sostenida por los medios masivos de comunicación, siempre está claramente direccionada hacia ella.

Se publican su nombre, rostro, cuerpo, costumbres, se buscan sus faltas, pero de los violadores, nada. Silencio”. “La violencia sexual se fomenta al erotizar y sobreexponer los cuerpos de niños y adolescentes en la industria del entretenimiento o por la negligencia de enviar menores de gira sin la custodia suficiente y adecuada, como le sucedió a Thelma”, alegaron en el mensaje, y pidieron “un fallo contundente, por Thelma y por todas las personas víctimas de abuso sexual. No nos callamos más”.