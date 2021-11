A fuego lento: ¿Amor en las cocinas de Masterchef 3?

En el ciclo conducido por Santiago del Moro, los famosos deben mostrar sus habilidades para la cocina frente al jurado conformado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. Ahora trascendió el rumor de que habría nacido el amor entre dos figuras del reality.

“Una nueva pareja que se formó en MasterChef. Se conocieron ahí, porque las grabaciones son largas. Ellos están todo el tiempo juntos fuera de cámara. En cámara no se muestran juntos”, aseguró Pampito, el periodista del ciclo Mañanísima que se emite por de Ciudad Magazine con la conducción de Carmen Barbieri.

“Se encuentran mucho en los camarines. Están muy franela todo el tiempo”, detalló el panelista sobre este romance inesperado. Luego, aseguró: “Esta pareja reciente, que me gusta y combina, es la de Charlotte Caniggia y Joaquín Levinton, el cantante de Turf. Dan muy bien juntos”.

En el reality gastronómico, Levinton se convirtió en uno de los participantes más divertidos. Cuando realizó su primer plato, el músico aseguró que el pescado que había cocinado se llamaba “Raúl” y desató la risa de sus compañeros y de los jurados. Ese cómico debut lo posicionó en lo más alto de las tendencias de Twitter.

En una entrevista, el artista habló de este episodio que generó tanto revuelo: “Evidentemente la gente está necesitada de un poquito de humor y de espontaneidad y de algo fresco que por ahí en los medios en este momento está un poco ausente. Sino no hubiera tenido tanta repercusión. Te juro que me paran en la calle para preguntarme: ‘¿Vos sos el del ‘pescado Raúl’?’. Me sorprende hasta de los más chiquitos”.

“Me estoy divirtiendo mucho en esta nueva faceta, y lo lindo es que me conozcan desde otro lugar también, por ahí un poquito más desopilante y personal; para mí también está bueno desarrollar otra parte de mi persona”, expresó Joaquín sobre su presente como participante de Masterchef Celebrity 3. Aunque asume que no tenía experiencia previa en el mundo culinario, está decidido a “darse maña” para defender su lugar en la competencia: “Soy astuto para zafar, pero todavía no me sale nada rico, o más bien muy pocas cosas”.

El ex de Celeste Cid está teniendo días agitados ya que además de su participación en el programa también está abocado a su banda Turf, ya que en marzo lanzarán un nuevo disco y tendrán giras por México y España.

“Es súper cansador. Empieza muy divertido porque tenés la energía como arriba, pero después no podés evitar cansarte un poquito. Y te digo que hay que estar ahí en la cocina con el calor del horno y tener una hora sola para hacer un montón de cosas. Pero para mí es muy divertido, es una experiencia nueva. Aprendo y me divierto, así que está buenísimo”, manifestó.

Por último, expresó sus ganas de tener su propio programa más adelante: “La verdad es que a mí siempre me gustó mucho la televisión. Me gustan mucho los estudios de TV, y en su momento supe hacer un piloto para un programa que yo tenía en mente. Después no se llevó a cabo porque requiere largas horas de trabajo y dedicación, y yo no podía en ese momento; pero eso no quita que en el futuro lo pueda a hacer”.