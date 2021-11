Estrellas, estrelladas: Escándalos que costaron miles de dólares

Son las caras publicitarias de primerísimas marcas de las que no sólo obtienen gratis sus productos sino, además, generosísimos cheques firmados en dólares. Sin embargo, todo tiene un límite y, para reconocidas firmas, de Chanel a Coca Cola, las ovejas negras no son bienvenidas y por más estrellas que sean no dudan en terminar con sus contratos. Repasamos algunos casos en que figuras de la actuación, de la música y del deporte tuvieron que pagar un costo de miles de dólares por sus rebeldías.

SHARON STONE Y EL DALAI LAMA.

“No están siendo amables con el Dalai Lama, que es un buen amigo mío”, dijo Sharon Stone en una entrevista en una alfombra roja, en 2008. “Y luego pasó todo esto del terremoto y pensé, ¿será el karma? Cuándo no eres amable, ¿te pasan cosas malas?”. El terremoto al que hacía alusión se cobró la vida de 68.000 personas en China. Después de este comentario, por el que la rubia pidió perdón, Christian Dior retiró su imagen de las campañas en el país. La marca, además, se distanció de los dichos de la actriz.

CHARLIE SHEEN Y EL MACHISMO.

La marca de camisetas interiores Hanes contó con el actor Charlie Sheen, estrella de la serie “Two and a Half Men”, para anunciar una de sus colecciones. Pero cuando en el día de Navidad fue arrestado por violencia machista, decidieron dar marcha atrás. “Suspendimos los comerciales el 28 de diciembre”, dijo el portavoz a People. “Algunos fueron vistos los días 25, 26 y 27, ya que no pudimos contactar con las cadenas durante el fin de semana festivo”. No fue el único: varias empresas decidieron retirarle sus contratos por los malos compartimientos del actor.

KATY PERRY Y LA PÉRDIDA DE POPULARIDAD.

GHD, el gigante de fabricación de productos para el cabello, quiso terminar su relación comercial con la cantante Katy Perry. En esta ocasión, sin embargo, no había comentarios desafortunados, excesos o polémicas. La marca aludió a una supuesta pérdida de popularidad para desvincularse de la cantante, Perry no estuvo de acuerdo y les plantó batalla. Una batalla que finalizó con un acuerdo económico entre ambas partes, según publicó Metro, en 2013.

KATE MOSS Y LAS SUSTANCIAS.

En 2005, el tabloide británico Daily Mirror publicó una foto de la actriz y modelo Kate Moss consumiendo cocaína. Ella asumió la responsabilidad de sus actos y se disculpó, pero no le sirvió de mucho. La instantánea provocó un terremoto entre las compañías de las que era imagen y comenzaron a caer como fichas de dominó. Burberry y Chanel, dos reconocidas marcas de moda, fueron las primeras en cortar lazos con ella.

MICHAE PHELPS Y LA MARIHUANA.

Michael Phelps, nadador estadounidense que ostenta el récord de medallas olímpicas, seguía en lo más alto de su carrera después de su buena actuación, que se tradujo en ocho metales de oro, en los JJOO de Pekín 2008.

Unos meses después, ya en 2009, se hicieron públicas unas imágenes en las que se lo veía fumando marihuana. El nadador se disculpó, dijo que era un comportamiento “lamentable” y que no volvería a suceder. “Actué de una manera juvenil e inapropiada”, dijo.

Pasaron solo unos días hasta que la compañía alimenticia Kellogg’s, probablemente la marca de cereales más famosa del mundo, decidió no seguir contando con el nadador para sus campañas, ya que “su manera de actuar no ha sido coherente con la imagen de Kellogg”, indicaban. Rosetta Stone y AT&T tampoco renovaron sus colaboraciones, de acuerdo con la publicación Insider.

RONALDINHO Y LA MARCA DE LA COMPETENCIA.

En 2012, la firma de bebidas Coca-Cola rompió su relación con el futbolista brasileño, alguna vez estrella de F.C. Barcelona, Ronaldinho Gaúcho. Aunque la imagen del jugador no ha salido bien parada en diversas ocasiones por motivos diferentes, el detonante definitivo fue aparecer en una rueda de prensa con una lata de Pepsi, principal competencia de CocaCola.

WAYNE ROONEY Y LAS SUPUESTAS INFIDELIDADES.

Un año antes, la misma marca decidió no renovar su contrato con otra estrella futbolística, el inglés Wayne Rooney. La relación ya se había deteriorado el año anterior por las informaciones referentes a la infidelidad de Rooney cuando su mujer estaba embarazada. La compañía dijo más tarde que el acuerdo entre ambas partes había expirado y que, de mutuo acuerdo, habían decidido no extenderlo.

LOS ESCÁNDALOS SEXUALES DE TIGER WOODS.

Los escándalos sexuales de Tiger Woods, considerado uno de los mejores golfistas de la historia, le costaron diversos contratos publicitarios, entre los que destacan la casa de bebidas para deportistas parte de PepsiCo, Gatorade, y la empresa de comunicaciones AT&T. Nike, sin embargo, siguió contando con él.