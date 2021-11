Tobal elogió a Milei: “Es un rockstar”

En estas elecciones legislativas, Javier Milei fue uno de los grandes ganadores. De esta manera, se consolidó con un espacio apoyado por una mayoría de “jóvenes desencantados” con las dos más grandes fuerzas políticas de la Argentina.

En medio de este contexto, Eugenia Tobal se expresó a favor del economista a través de su cuenta de Twitter: “Milei es un Rockstar”. De manera inmediata, comenzó a recibir críticas por su opinión. “Milei es un fascista peligroso para la sociedad, no es un rockstar”, le respondió una persona. “Pero Eugenia, en el acto de Milei hay banderas nazis y vos pidiendo divertirse. Te patina el embrague y se te rompió la bomba de agua, hermana”, le dijo otra persona.

Al ver los mensajes negativos, la actriz decidió borrar el tuit. Más allá de esto, siguieron con los cuestionamientos. “Armás en el escenario, banderas nazis, negacionismo, ¡re divertido!”. Un poco cansada de las críticas, Tobal hizo una aclaración en la red social: “No me interesa ni hablar ni pelear por política. No lo hice nunca ni lo haré. Lamento que, atreverse a divertirse con algunos comentarios haga que se se vuelva todo tan agresivo”. Finalmente, la actriz escribió: “Chau. No estoy a la altura de Twitter”.