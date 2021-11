“Maltratador”: Nicki Nicole habló de Maradona y se armó

Nicki Nicole, la trapera rosarina que este año sorprendió con su presentación en el programa de Jimmy Fallon, encendió las redes ayer luego de que se conociera un fragmento de una entrevista en la que se refirió a Diego Maradona.

“Yo no nací en el tiempo de Diego Maradona y el fútbol no me interesa pero conozco bastante de su pasado, así que no soy su fan”, manifestó la joven de 21 años cuando la periodista, Raquel Peláez, le consultó cómo vivió la muerte del ex futbolista, indagando en la polémica suscitada en España luego de que una deportista se negara a realizarle un homenaje.

“Mi padre y mi abuelo sí lo son (fans de Maradona), pero a mí me parece también controvertido el hecho de que se siga a una persona que tiene ese tipo de conducta. ¿Escucharías a un artista que es un maltratador? Yo no”, sumó la artista que ayer fue distinguida como revelación en Los40 Music Awards 2021.

Los fans de Diego, en el universo Twitter, se hicieron un festín. A la par de algunos (pocos) respaldos, estallaron las críticas sobre todo por ser parte de un mundo musical donde no son pocas las letras violentas y machistas, y por tener un novio, Trueno, que es fan de Maradona.

“Nicki Nicole dice que no tiene de ídolo a Maradona porque fue un ‘maltratador’, por suerte sus colegas en el trap y la música callejera son personas sin ningún tipo de antecedente que toman agua mineral y van a la iglesia todos los domingos”, lanzó uno. “Nicki Nicole hablando mal de Maradona para un diario de España. Diego era el primero que bancaba a los artistas de acá cuando en Europa no nos daba cabida nadie. Defendé a los tuyos, yankee de cartón”, le tiró otro, junto a un video del 10 junto a Nati y Sole Pastorutti que daba cuenta de sus dichos. Y un tuit que, palabras más, palabras menos, abundó: “¿quién sos Nicki Nicole’”.

Pero hubo otros que se dedicaron a investigar a qué artistas seguía Nicole y, en su lista, figuran algunos con denuncias por maltrato. Justin Bieber, por ejemplo, o Drake, por lo que hubo varios que la trataron de “hipócrita”.

El tema sobre Diego Maradona, de quien el 25 de noviembre se cumplirá un año de su fallecimiento, llegó después de que la periodista la consultara sobre si alguna vez había sufrido algún tipo de abuso. “No viví abuso sexual o una violación, pero malos tratos yo creo que vivimos todas, todos los días. Es muy fácil hablar desde afuera y sobre todo para los hombres, que no viven lo que nosotras vivimos. Es muy fácil decir: ‘Son unas exageradas, están locas, habrán hecho algo’”, manifestó la argentina que en febrero ofrecerá dos conciertos en España (uno en Barcelona y otro en Madrid).

Consolidada como una de las cantantes más influyentes de su generación, Nicki Nicole viene de lanzar su esperado segundo álbum “Parte de mi”, un trabajo discográfico en el que a lo largo de 16 canciones rompe con las barreras de los géneros.

Nicki, que logró ocupar un espacio destacado en la escena musical nacional e internacional, invitó a participar en su disco a Rauw Alejandro, Trueno, Bizarrap, Mon Laferte, Dread Mar I, Snow Tha Product, Tiago PZK, Delaossa, Mora y Ptazeta.

Recientemente, se la vio actuando en el Tiny Desk de NPR de Estados Unidos y, un poco antes, se convirtió en la primera argentina en presentarse en el famoso programa “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”. También está nominada al Grammy Latino por “Venganza”, colaboración con el grupo uruguayo No Te Va Gustar, en la categoría de Mejor Canción de Rock.

La rosarina fue elegida por Christina Aguilera para formar parte de su nuevo single junto a Becky G y Nathy Peluso, canción que se presentará por primera vez en vivo en los Grammy Latino el próximo 18 de noviembre.