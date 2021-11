Aquí no ha pasado nada: Wanda y Mauro, juntitos en Dubai

Que sí, que no, que sí... Y ahora que no: Wanda Nara y Mauro Icardi no estarían separados, luego de que, otra vez, las gestiones del delantero dieran resultado. El jugador del PSG se mostró junto a Wanda en Dubai, donde viajaron para estar tranquilos y reconciliarse en paz luego de que a Icardi le encontraran mensajitos más que comprometedores con La China Suárez y un encuentro presencial en París...

“Desde Dubai con mucho amor”, escribió Icardi junto a un boomerang donde se lo ve abrazado y besando a la empresaria que aparece en bata frente a un espejo, prueba de la reconciliación que parecía, otra vez, imposible. En sus historias de Instagram, el delantero del PSG compartió la misma grabación, pero le sumó un gift de Dubai junto a emojis de corazones. Wanda, hasta el momento, no reaccionó ni compartió el posteo: al parecer, ella sigue haciendo silencio en las redes porque no está tan convencida de la reconciliación que promueve Icardi, y también, para hacerse rogar un poquito.

Pero la reconciliación es un hecho. Ya los habían encontrado en las calles de París, luego de la segunda separación en dos semanas, y ahora ellos mismos lo hicieron oficial mostrándose desde Dubai. La reconciliación habría llegado después de que Icardi, hasta aquí el que tenía la cola entre las patas, se “plantó” y le reclamó a Wanda varias cosas, entre ellas, haberla bancado con Maxi López “en todo el escándalo. Me banqué mentir por vos y vos no me estás bancando en esta. Pensé que éramos una sociedad anónima en lo económico, pensé que éramos una sociedad anónima en la vida y esto está fallando”, habría dicho el delantero.

Wanda aflojó, aunque todavía laten dentro de ella no solo los mensajitos de Icardi a La China, sino la charla que tuvo la botirreina con la actriz, de la que trascendieron nuevos y explosivos diálogos. “No llegamos a consumar porque Mauro no pudo”, tiró La China, y le dijo que “el que empezó todo fue tu marido, que no te mienta y que te diga la verdad, porque vos me tiraste todas las tintas a mí y el que empezó fue tu marido’”, tiró. Epa.