Susana, picante: “¡A mí qué me importa lo que diga Moria!”

De muy buen humor, Susana Giménez fue abordada ayer por gran cantidad de movileros que la esperaron en el aeropuerto de Ezeiza, donde abordó un vuelo que la llevó a Miami, destino que usará de trampolín antes de tomar otra nave que la llevará París, en donde Wanda Nara le dará una entrevista exclusiva (y carísima).

Radiante, y notoriamente más delgada, contó que la ayudó a adelgazar el ayuno intermitente, un método que dijo haber inventado. “Yo lo inventé, pero ahora está de moda, eso de no comer durante unas horas. Te juro”, sostuvo, fiel a su estilo.

Recuperada del Covid-19, por el que pasó dos semanas internada en terapia intensiva en una clínica uruguaya, reveló que “la única secuela” que le quedó “es que te arruina el pelo”. Sin embargo, no se hará demasiado problema porque “me pondré postizos”.

La diva anunció que el año que viene volverá a Telefé pero no hará su clásico envío sino un nuevo formato para el que empezará a grabar en marzo, aunque en estos momentos ya está trabajando para la señal en tanto aparecerá en el primer programa de “Marley por el Mundo”. La animadora, entre risas, aseguró: “Soy su cábala porque estoy en todos los primeros programas”.

Consultada por la entrevista con Wanda Nara, que causa gran expectativa, dijo que la está preparando y que le preguntará “lo que todos quieren saber”. A la hora de sentar posición, no lo dudó: “Yo soy más amiga de Wanda que de la China”.

Además, negó que use esa nota para ofrecerle algún consejo, algo que odia.

Su, que estaba picante, fue consultada sobre cómo toma las críticas de personas como Moria Casán, por ejemplo, que la critican cada dos por tres.

“¡A mí qué me importa lo que diga Moria!”, lanzó, entre risas la conductora, y contó cómo está su vínculo con La One: “Con Moria éramos muy buenas compañeras (pero ya no)... No pasa nada. Ella opina, es muy opinóloga y yo no”.