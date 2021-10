Pallares y Lussich, picantes: “Sobrevivimos a Canosa y Rial”

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich pasaron de ser panelistas a conductores de “Intrusos ” tras la ruidosa salida de Jorge Rial. Desde entonces, cada tanto, se tiran palos de uno y otro lado, pero ayer la dupla se encargó de tirar un dardo filoso que no sólo le pegó al papá de More sino también a la ex colorada.

“Nosotros sobrevivimos a Canosa y Rial”, aseguraron, en tono jocoso. La declaración llegó después de que Lussich, un gran narrador de historias y chimentos, contara un episodio que sufrieron durante una reunión de producción.

“Fue uno de los peores momentos de esta dupla, y tuvimos varios. Sobre todo, para Adrián. Mirá que nosotros sobrevivimos a la Canosa”, dijo el periodista uruguayo recordando su paso por “Los profesionales de siempre”, que condujo Viviana por Canal Nueve, y que los tuvo como panelistas.

Más conciliador, y entre risas, Pallares aseguró: “Nobleza obliga. Sobrevivimos a la Canosa y a Rial. Y acá estamos. De pie, agradecidos por las oportunidades laborales que nos han dado. Y a otra gente mejor no recordarla”.

Desde que se fue de “Intrusos”, para cumplir su sueño de conducir un programa de perfil político que no funcionó (el malogrado “TV Nostra”), Rial se alejó de la pantalla y encontró cobijo en la radio. Alejado de los chimentos, vuelve cada tanto como cuando fue el Wanda-gate y en donde, pinchado a los actuales “Intrusos”, dijo que él, Ventura, Tauro, Rinaldi y Polino habían sido el “dream team”, que conseguían “información propia”; lo que muchos vieron como un palo “innecesario” para Pallares y compañía.

Ahora bien, ¿cuál fue el episodio tan dramático que vivieron y que ellos compararon con su trabajo con Rial y Canosa? Pallares lo contó.

Al parecer, durante la reunión de producción un vendedor ambulante se acercó a él y le preguntó si era el de la tele. Adrián le dijo que sí y, acto seguido, le preguntó si era el padre de Lussich. Ante las carcajadas de los demás, en tanto sólo le lleva tres años: Adrián tiene 51 y Rodrigo, 48.