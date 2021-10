Alec Baldwin rompió el silencio tras la tragedia en el rodaje de Rust: "Mi corazón está roto"

La noticia conmocionó a todo el mundo. El jueves 21 por la tarde, en pleno rodaje de Rust, su nuevo western que tiene como locación al Rancho Bonanza Creek, en Nuevo México, Alec Baldwin estaba filmando una escena de un tiroteo, para la que tuvo que empuñar un arma de fuego que debía estar cargadas con balas de salva para que no hubiera heridos. Sin embargo, el actor les disparó accidentalmente a Halyna Hutchins, la directora de fotografía, que murió en el momento y al director, Joel Souza, quien resultó herido.

Todavía no está esclarecido qué fue lo que ocurrió. La Oficina del Sheriff detalló que el incidente involucró un arma que era utilizada como utilería. "Según los investigadores, parece que la escena que se estaba filmando implicaba el uso de un arma de fuego de atrezo cuando se disparó", señaló la Policía, agregando que "los detectives están investigando cómo y qué tipo de proyectil se descargó".

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and