Estalló: La China escondió la mano y Wanda la fusiló

Y mientras algunas personas intentan analizar este gran culebrón desde una perspectiva feminista, cuestionando los descargos, los memes, la cobertura y el fervor popular alrededor de este escándalo, otros lo “disfrutan” por lo que es: un verdadero chisme de peluquería de barrio -o más bien de country, por sus protagonistas, da igual- que, minuto a minuto, sigue sumando capítulos.

Tras una jornada en la que las novedades parecían ser los melosos posteos de Mauro Icardi tratando de recomponer la relación con Wanda Nara, que se muestra reticente a un perdón aún a pesar de las pruebas ¿románticas? y virtuales (además de las fotos, dejó de seguir a todos menos a ¡Wanda!) del padre de sus dos hijas, el panorama cambió por completo en la tardecita cuando, desde Madrid, donde está rodando una película, la China Suárez rompió el silencio.

Visiblemente “coacheada”, la actriz subió a su cuenta de Instagram una serie de stories en la que se excusaba de no haber hablado antes por su “inexperiencia” a la hora de tratar escándalos (como si la situación del motorhome no le hubiera dado cancha...) y tiró la pelota afuera asegurando estar siendo víctima de “mentiras, maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática”.

Entre líneas se lee cómo la actriz culpa a Icardi de esta situación, diciendo que ella fue una víctima (usó la palabra “engañada”) de un “conquistador serial” que le habría dicho que se estaba por separar...

Pero en sus palabras, Suárez, también pareció enviar un mensaje a su ex, Vicuña, con quien empezó a relacionarse cuando el galán todavía estaba casado con Pampita y, como ahora, también fue duramente apuntada y cuestionada.

“Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos. Siento en esta situación un Deja Vu infernal. Donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son del dominio personal de cualquier mujer”, lanzó.

La actriz insistió en su “inexperiencia” no sólo con los escándalos sino para “creerle” a hombres casados. “Una repetición (no solo Icardi, antes fueron Vicuña y Cabré) que deja a la luz mi inexperiencia y sobre todo profunda credibilidad que le di a estos hombres que luego guardaron silencio dejando que me comieran los lobos. Parece que es más creíble para esta sociedad, sabiendo cómo se manejan ellos siempre, que yo sea la mala, la que engaña y no la engañada”.

“Y también parece que es más fácil para una mujer pegarme a mí, para descargar. El costo de sostener la imagen de una familia feliz lo pago yo, no el hombre que fue irracional o tuvo un desliz. En ese precio todos quedan bien parados. Repito mi silencio constante para preservar mis vínculos familiares que han sido siempre mi prioridad, me jugó en contra. Pero hoy no quiero callar más, porque sé que somos muchas mujeres a las que esto nos ha sucedido y a la que la mirada externa juzga”, agregó.

Para finalizar su contundente descargo, cuestionó en tono amenazante: “Y a todos los que ‘cancelan’ gente, ¿están seguros que están en condiciones de hacerlo?”.

La respuesta no demoró en llegar desde París. Wanda, furiosa, saltó como leche hervida: “De mi familia me encargo yo. De las putitas... la vida misma”, tiró la botirreina junto a un collage de fotos de “los últimos tres meses” en los que se ve feliz con su marido, sin señales de crisis -o separación- aparente.

¿Cómo terminará esta historia? No se sabe. Lo que sí se sabe es que, por todos sus componentes, continuará y de manera explosiva.