La “China” Suárez hizo su descargo en medio del escándalo con Icardi y Wanda Nara

Desde este fin de semana lo único de lo que se habla en los medios y las redes sociales el del #WandaGate pero a esta historia de infidelidad le quedaba una pieza por resolver. Si bien ningún protagonista de esta historia dio nombres al respecto, todos los caminos condujeron directamente a la “China Suárez”.

La modelo, a través de las historias de Instagram, rompió silencio y habló sobre la situación que está viviendo como mujer y cómo es que nuevamente cayó en las “mentiras de los hombres”.

“Escribo esta carta para bajar el ruido externo de mentiras, maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática”, así comenzó el mensaje la modelo.

“Lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda. Me ha tocado relacionarme con hombres a lo que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos”, siguió.

Con respecto al tema, continuó tirando indirectas señalando que esta situación es “una repetición que deja a la luz mi experiencia y sobre todo profunda credibilidad que le di a estos hombres que luego guardaron silencio dejando que me comieran los lobos. Parece que es más creíble para esta sociedad, sabiendo cómo se manejan ellos siempre, que yo sea la mala, la que engaña y no la engañada”.

A su vez, indicó que prefirió guardar silencio para proteger la integridad de su familia y amigos, pero que todo lo que se está diciendo hizo que no se callara más.

Sin dar nombres, también apuntó sobre la supuesta relación con Icardi y señaló que: “Lo que sucedió es una situación que yo no comencé, no provoqué y no alenté. Tener que contar esto habla de la poca privacidad que tenemos las mujeres. Mientras tanto un montón de calificativos dañinos pidiendo mi cabeza desde hace tiempo, en donde el peso de cómo se me juzga a mí es totalmente asimétrico. Caso contrario se sabría que yo no fui quien insistió y propició esta situación. Asumo mi inexperiencia, falta de entendimiento sobre mucho que seguramente deba aprender de ahora en más. Pero no voy a hacerme cargo por mí y por todas las mujeres que son juzgadas siempre, de las actitudes de conquistadores seriales que tienen aprendidas estos varones, y que después bien saben esconder”.

Para finalizar remató contra los medios de comunicación y también le agradeció el cariño de sus más cercanos: “Gracias a todas las personas que me brindaron apoyo, que entienden lo que pasé y callé en el pasado, dejando que personas heridas me pongan en lugares injustos y que hoy esto se vuelve a repetir, pero ya no más con mi silencio. Soy una mujer que ya no tiene miedo de hacer valer mi derecho a vivir libre de prejuicios. Y ojalá esto no sirve solo como un descargo sino también para reflexionar sobre nosotras”.