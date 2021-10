A un mes de ser padre, se separó L-Gante

Luego de Elian Ángel Valenzuela – más conocido como L-Gante- y Tamara Báez despertaran rumores de crisis tras dejar de seguirse en las redes, el cantante dio que hablar con un llamativo posteo y su expareja le salió al cruce con un escandaloso descargo.

“Yo corro por la mía, por los míos y por mi hija. Cero sentimientos porque hasta la persona que vive de mi costilla se le sube la fama y después habla de mí”, había expresado el músico a través de Instagram.

Sin pasar por alto esto, Tamara recogió el guante y volcó su furia en la misma red social: “No voy a contar lo que hiciste por respeto a Jami, nuestra hija. ¿Que yo vivo de tu costilla? Nosotras vivimos con mi padrastro y mi mamá. Yo fui a tener a un hospital, yo fui lo mejor que pudiste tener y por una hora y media tiraste todo a la basura”, comenzó diciendo.

“Me das pena vos y tu mamá, que quería que abortara y que todo este tiempo me hizo la vida imposible. Le tiene celos a su nieta de 1 mes”, agregó, en referencia a Claudia Valenzuela, la madre de Elian. “Perdiste a la familia y ahora te querés hacer la víctima. No hay vuelta atrás acá y encima te metiste con mi mamá que es la mejor, que estuvo conmigo en todas. Embarazada y ahora, no es como tu mamá que anda fumando y tomando alcohol con los pibes”, continuó, visiblemente enojada.