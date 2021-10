Sigue el culebrón entre Nara-Icardi: las fotos que subió Mauro en sus redes

En la tarde del sábado, Wanda Nara sorprendió al publicar un enigmático mensaje en sus historias de Instagram.

“¡Otra familia más que te cargaste por zorra!”, escribió en sus stories, sin especificar quién era la destinataria de su mensaje. Llamativamente, al mismo tiempo dejó de seguir en su cuenta a Mauro Icardi, su marido y padre de sus hijas menores Francesca e Isabella, aunque él sí mantiene el “follow” hasta el momento.

Su escueto mensaje con fondo negro dejaba entrever que existía un reciente conflicto en el matrimonio, y los indicios cobraron certeza con las palabras de la propia mediática: “Me separé”, le escribió la empresaria en un mensaje que intercambió con la periodista de espectáculos Ker Weinstein, administradora de la cuenta de Instagram “@chismesdeker”.

Por este motivo, en la tarde de ayer, el jugador de París SaintGermain desconcertó a sus seguidores al publicar un emotivo saludo a la empresaria por el Día de la Madre. “Feliz Día Mamucha”, escribió junto a dos postales de ellos abrazados y una en la que se ve a la mediática con sus cinco hijos: Valentino, Constantino y Benedicto, fruto de su relación con Maxi López, y las dos nenas que tuvo con Mauro. Además, precisó la ubicación: Milan, Italia. También subió una historia en Instagram con una foto de él y Wanda desde un ángulo en donde no se le ve la cara, pero se observa como Mauro la mira con total admiración. En esa story la etiquetó y le puso dos corazones.

Cabe aclarar que en la mañana de ayer, la ex de Maxi López compartió en sus redes un video en la que se la ve abordando un avión privado junto a sus hijas menores y, en las últimas horas, se supo que Mauro se ausentó del entrenamiento del club parisino ¿Acaso él habrá dejado sus obligaciones para ir detrás de su mujer y así, poder reconquistarla?

Lo cierto es que apenas estalló la noticia, la primera persona en ser señalada como la tercera en discordia fue la China Suárez. En este sentido, se supo que la empresaria dejó de seguir en las redes a la ex pareja de Benjamín Vicuña, a quien hasta hace apenas unas horas le likeaba todas las fotos.

Incluso su hermana Zaira mantenía una asidua relación con la actriz, y compartieron algunos trabajos juntas.

Casualmente, el futbolista también dejó de seguir a Suárez, con quien parecía tener una excelente relación. La China, en tanto, continúa siguiendo a Wanda pero no a Icardi.

Todos estos gestos virtuales dieron aún más que hablar, dejando en evidencia que el matrimonio decidió ponerle punto final a la relación.

“Que se arreglen entre ellos”

En las últimas horas de ayer, la China rompió el silencio: “No tengo idea de donde surgió todo esto. Es cualquiera. Yo a ellos ni los conozco. Me acabo de separar. Estoy en otra”, afirmó la actríz desde España, donde viajó a rodar una película. Firme, la actriz aclaró ante un amigo, según contaron en el sitio MDZ: “No pienso hablar de nada. No es mi tema, que se arreglen entre ellos si es que es verdad lo que dicen. Yo no tengo nada que ver”.

De esta manera, la exmujer de Benjamín Vicuña se despegó de la versión que Juariu había echado a correr luego de que Wanda dejara de seguirla en Instagram y además posteara en elíptica referencia a su polémica con Pampita, madre de Blanca, Bautista, Benicio y Beltrán Vicuña: “Otra familia que te cargaste por zorra”.

Es la única que salió a hablar luego de que se despertaran los rumores de separación. Lo que sí se confirmó es que existe una crisis entre Wanda y Mauro.

Lo llamativo es que la empresaria es la representante del jugador y le maneja los contratos millonarios.