Iván De Pineda reveló el único motivo por el que se casaría

“Nos vamos a casar un día que cumplamos muchos años para celebrar lo que pasó y no lo que está por venir”. Así, Iván de Pineda, cortó con los comentarios que en su propio programa, “Pasapalabra”, los participantes comenzaron a hacer en relación a cuándo se casará con su novia, Luz Barrantes, tras una relación de ¡22 años! En el programa de entretenimientos de Telefé intentaban adivinar cuál fue el récord Guinness de la mayor cantidad de bodas cuando el tema tomó la pantalla.

“Todo el mundo espera que me case”, dijo el simpático y culto conductor y tras cartón tiró su demoledor argumento. Semanas atrás, en una entrevista con Florencia Peña, le preguntaron al ex modelo: “¿Es verdad que no quiso casarse porque la fiesta le iba a salir mucho dinero?”.

Y De Pineda aprovechó para aclarar que no era una cuestión de “cocodrilo” sino que iba más allá. “Pasa que invitaría a todos los que me invitaron a su casamiento y también tengo muchos amigos”, soltó, entre risas. Con Luz Barrantes, De Pineda convive desde hace tres años y están en pareja desde hace más de dos décadas por lo tanto, aclaró él en otra entrevista, “el compromiso ya está asumido y tomado”. En este sentido, dijo que “cada una de las decisiones que se toman son importantes para nosotros. Está buenísimo. Yo me tomo las cosas con responsabilidad. Hemos generado un tipo de relación bastante especial, que quizás muchos no entienden pero bueno... Cuando uno ha basado la relación en la distancia, las cosas no son iguales”.

Y en tren de confesiones, reveló: “Después de una vida tan ecléctica, con tantos viajes, es muy importante tener cotidianidad y sobre todo encontrar a una persona que me haya acompañado de una tan buena e increíble manera durante tantos años. Había veces que no nos veíamos durante 40 días, así que la pandemia nos permitió estar juntos todo el tiempo que no pudimos antes”.