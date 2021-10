Cartelera on demand: La pantalla se llena de música y divos

Justin Bieber muestra su mundo en un documental

Uno de los documentales más taquilleros de la historia es “Justin Bieber: Never Say Never”, por lo que no extraña que Justin vuelva a probar la forma en “Justin Bieber. Our World”, estreno de hoy en Amazon Prime Video que rastrea los cambios en la estrella del pop mientras se enfoca en su primer concierto completo en tres años.

Madonna se transforma en “Madame X”

La película del concierto “Madonna: Madame X” llega hoy a Paramount+ resaltando la última personalidad de la cantante de 63 años: una agente secreta internacional en torno a la que enmarcó su álbum de 2019 del mismo nombre. Un show espectacular.

COMEDIA EN “ACAPULCO”

La primera apuesta latina de la plataforma Apple TV+ se estrena hoy: “Acapulco” es una serie comedia que gira en torno a Máximo Gallardo, un chico en sus veinte y tantos que consigue el trabajo que siempre ha soñado durante toda su vida: ser camarero en el resort más popular de Acapulco. Pero, claro, pronto se dará cuenta de que el trabajo es mucho más complicado de lo que imaginaba

REALITY BESTIAL

Ya disponible en Netflix está la segunda temporada del reality de citas “Sexy a lo bestia”. ¿Preparados para decir adiós a las citas superficiales? El concurso “Citas a lo bestia” elimina de raíz el factor físico, pues la apariencia de los participantes se altera con las prótesis y el maquillaje más punteros: así tendrán ocasión de enamorarse y enamorar recurriendo únicamente a su personalidad.

INVESTIGADORAS CON ASPERGER

“Bright Minds”, serie franco-belga que sigue a la dupla conformada por dos brillantes investigadoras de la policía de París, una de las cuales se encuentra dentro del espectro autista, llegará este lunes, feriado, a las 23 a la pantalla de AXN, y se podrá ver por Flow. Se trata de la historia de dos mujeres de personalidades opuestas pero complementarias a la hora de combatir el crimen.

MÁS CRÍMENES EN SUECIA

La ficción nórdica con crímenes ya es uno de los géneros favoritos del público argentino, que ya tienen en Flow una nueva dosis: “Modus” sigue a Inger Johanne Vik, una psicóloga y criminóloga que ha trabajado en el FBI y para la policía nacional sueca. Se ve involucrada en la investigación de una serie de asesinatos ocurridos en toda Suecia para proteger a su hija con autismo Stina, que ha sido testigo del primero de ellos.

A LA MESA CON DIEGO LUNA

La mesa está puesta una vez más para “Pan y Circo’’, el programa de debate y buena cocina sobre temas de actualidad política conducido por Diego Luna. Esta nueva temporada, cuyo primer capítulo se estrena hoy en Amazon Prime Video, promete seguir dando que hablar con candentes discusiones sobre la actualidad.

LA NERD Y LA FRÍVOLA

Nueva comedia en Netflix: “Pretty Smart” cuenta cómo cuando su novio la deja sin previo aviso, Chelsea, intelectual y formada en Harvard, no tiene más remedio que irse a vivir casa de su hermana Claire, una chica dicharachera, desenfadada y más bien frívola que vive en la costa Oeste y comparte casa con tres excéntricos y nada intelectuales.

FOCO EN DEMY

Este mes Mubi presenta un foco dedicado al cineasta francés Jacques Demy, quién se distinguió de otros directores dentro de la Nueva Ola Francesa por sus temáticas optimistas que remiten a Hollywood. El foco comienza con “Lola” y continuará el viernes que viene en la plataforma cinéfila con la emblemática “Los paraguas de Cherburgo”.

CINE NACIONAL EN HBO

HBO Max presenta mañana la película argentina “Errante corazón”, producción original de la plataforma que sigue la historia de Santiago (Sbaraglia), un padre quebrado emocionalmente, a la deriva en su vida personal luego de una ruptura, pero que encuentra refugio especialmente en la relación estrecha y emotiva que mantiene con Laila, su hija.