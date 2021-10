Eduardo Fort se niega a casarse y tener hijos: la respuesta de Marengo

En la pista de La Academia de ShowMatch quedó expuesta la crisis de pareja que estaban atravesando Rocío Marengo y Eduardo Fort. Es que la rubia le reclamó al aire que él no la apoyaba durante su participación en el certamen encabezado por Marcelo Tinelli, por lo que el empresario se defendió al decir que “el amor no se mide por ir a un programa”. Asimismo, Macarena Fort, su hija mayor, aseguró que Marengo ya no sería bienvenida en su familia tras las escandalosas declaraciones.

Sin embargo, ambos pudieron sentarse, acercarse desde las diferencias y salvar la relación que mantienen desde hace ocho años, la cual siempre mantuvieron dentro de un bajo perfil y evitar que cualquiera opinara al respecto. “Está todo bien, pasó la tormenta”, aseguró Marengo, desde el estudio de ShowMatch. “Son cosas de este reality, que te lleva a un nivel de cansancio muy alto. Hay cosas que uno no maneja. Yo soy muy impulsiva, muy transparente y quizás no supe manejar mis emociones esa noche”, agregó sobre la situación que vivió hace tres semanas cuando le reprochó al aire al empresario que no la acompañaba en sus proyectos laborales.

Sin embargo, la polémica volvió con fuerza este martes y desde la pantalla de Intrusos, en donde se difundieron imágenes de la grabación de la serie documental que se está realizando sobre la vida de Ricardo Fort. En las mismas se pudo apreciar la cercanía existente entre Eduardo y su ex, Karina Antoniali, con quien tuvo a Macarena y a los mellizos Angie y Pietro.

Y como si esto fuera poco, Antoniali envió un mensaje al programa en el que cargó con dureza contra Rocío Marengo. “Se dio todo lo que yo dije. A ella (por Marengo) se le va el cuarto de hora y se olvida que con Eduardo tuvimos nuestros mellizos con alquiler de vientre porque me sacaron el útero y nos marcó a los dos. Él no quiere tener más hijos y, menos, casarse”, leyó al aire Rodrigo Lussich desde el celular.

“Me da pena ella, pero que no pretenda más de lo que le da. Eduardo es muy especial, conmigo no era así cuando estábamos casados. Al contrario, era un caballero absoluto”, continuó leyendo el conductor del ciclo.

“Todo lo que yo necesitaba y quería, me lo daba... Pero bueno, era otra clase de relación. Yo no lo conocí con los dólares bajo el brazo. Lo hicimos juntos y por eso sigo en juicio por lo que les corresponde a mis hijos. En este país, el que tiene dinero es el que maneja todo...”, cerró Antoniali a través de Lussich, contraponiendo su relación a la de Marengo y dejando en claro que el conflicto legal con su ex esposo se mantiene.

Después de que Antoniali se despachara contra Marengo, la propia Rocío minimizó sus dichos: “Elijo no contestarle porque tiene tres hijos que los quiero mucho”, dijo en una entrevista con el ciclo radial en Por si las Moscas (La Once Diez).