Con el cuchillo entre los dientes: El duelo de servicios de streaming

Después de una edición virtual debido a la pandemia, los esperados Emmy Awards celebrarán su edición número 73 a lo grande. De manera presencial, la fiesta de la tele tomará mañana el Teatro Microsoft en Los Ángeles a donde ya han prometido su presencia las figuras más destacadas de la pantalla chica internacional.

Desde las 21 por TNT, aunque con la esperada alfombra roja desde las 19 por E!, será una gala en la que los principales servicios de streaming mostrarán los dientes. La lista de las producciones más nominadas a los premios más importantes de la pequeña pantalla está liderada por el drama de Netflix “The Crown” y por la serie de Star Wars “The Mandalorian”, dos shows que han empatado con 24 candidaturas, apenas una más que “Bruja Escarlata y Visión”, la miniserie de Marvel que peleará en 23 categorías.

Ese podio demuestra que los Emmy se han rendido a las marcas de Disney: Sus tres series (“The Mandalorian”, “Bruja Escarlata y Visión” y “Falcon y el Soldado de Invierno”) suman en total 52 candidaturas a los galardones.

Lejos queda el reinado en el mercado televisivo de Netflix y HBO, dos plataformas que en esta ceremonia verán cómo sus premios se reparten entre nuevos servicios como Disney+ y Apple TV+, que por su parte ha logrado veinte nominaciones para la comedia “Ted Lasso”. Sin duda alguna, el formato de miniserie o serie limitada (una ficción de una sola temporada) ha definido varios de los mejores trabajos de la temporada y su categoría será la más reñida de los premios.

“Bruja Escarlata y Visión” competirá contra “Mare of Easttown”, el fenómeno de HBO que ha recibido la aclamación general de la crítica y parte con gran ventaja. Esas dos series amenazan con destronar a “Gambito de dama”, la ficción de Netflix que a finales del año pasado despertó una fiebre mundial por el ajedrez y que también se medirá contra “Podría destruirte” y “El ferrocarril subterráneo”, dos ficciones aplaudidas en su repaso a problemas como el racismo y los abusos sexuales.

En el apartado de drama, “The Crown”, la serie que ha descubierto los entresijos de la familia real británica, se postula como gran favorita al premio a pesar de que comparte nominación con “The Mandalorian” y “El cuento de la criada”, ya veteranas de la categoría. “Pose”, “This is Us”, “Lovecraft Country”, “The Boys” y “Los Bridgerton” cierran las candidaturas a mejor serie dramática.

LA SORPRESA DE “EMILY EN PARÍS”

Sin duda, la sorpresa de estas nominaciones ha sido la nominación de “Emily en París”, el título de Netflix que idealiza la vida de una estadounidense recién llegada a la capital francesa. Cuando la serie se coló entre los candidatos de los Globos de Oro, la crítica y parte del público se burló de la mención y consideró que ponía en evidencia la corrupción de esos premios, ya que su pequeño grupo de votantes aceptó un viaje promocional con gastos pagados a Francia.

Sin embargo, “Emily en París” ha convencido a los miles académicos que votan los Emmy (mucho más prestigiosos) y la ficción competirá contra “Black-ish”, “Cobra Kai”, “The Flight Attendant”, “Hacks”, “El método Kominsky” y “Ted Lasso”, esta última líder en las apuestas como buque insignia de Apple TV+.

KATE WINSLET, EN CARRERA

Los Emmy se caracterizan por ser un desfile de rostros conocidos gracias a las múltiples categorías de interpretación, 12, que resultan de dividir mejor actor y actriz, principal y secundario, en comedia, drama y miniserie. De todas ellas, la competición más interesante será la de mejor actriz protagonista de una miniserie, en la que se batirán tres de las mejores interpretaciones del año Kate Winslet (“Mare of Easttown”), Anya Taylor-Joy (“Gambito de dama”) y Elizabeth Olsen (“Bruja Escarlata y Visión”).

Aunque Winslet, en su papel como una apática inspectora de policía que investiga una serie de desapariciones, ha encandilado al público y ha hecho de la emisión de “Mare of Easttown” -que HBO estrenó en dosis semanales- un evento televisivo que no se repetía desde el final de “Juego de Tronos”. Su compañera de pantalla, Jean Smart (en el papel de madre socarrona) ha logrado doble nominación: mejor actriz secundaria (“Mare of Easttown”) y protagonista de comedia (“Hacks”).

En el apartado masculino, Jason Sudeikis tiene el premio casi asegurado por su entrañable personaje en “Ted Lasso”, la sátira sobre el mundo del fútbol, por la que también cuenta con una nominación doble como guionista. Y entre los latinos, destacan las candidaturas de Lin-Manuel Miranda (“Hamilton”), Anthony Ramos (“En terapia”), Taylor-Joy (“Gambito de dama”) y Rosie Pérez (“The Flight Attendant”).

Aunque la atención ha sido para Mj Rodríguez, de ascendencia puertorriqueña, que ha logrado una nominación a mejor actriz por “Pose”, con la que también hace historia al convertirse en la primera mujer transgénero que logra este reconocimiento por un papel protagonista.