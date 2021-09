Cartelera on demand: Sexo, noticias, free style y deporte

“The morning show”

Jennifer Aniston y Reese Witherspoon y Steve Carell y Billy Crudup y podríamos seguir... pero el público de “The Morning Show” ya conoce a este elenco excepcional que hoy vuelve con su segunda temporada a través de Apple TV+. Desde diciembre de 2019, cuando terminó la primera temporada de la serie, los seguidores de esta exitosa producción esperan para descubrir qué sucedió luego que Alex (Aniston) y Bradley (Witherspoon) convirtieran su programa matutino en un megáfono de (hash)MeToo. Y también está la trágica muerte de la buscadora de talento Hannah (Gugu Mbatha-Raw), que pudo haber sido accidental o intencionada. Tras el estreno de hoy, el servicio de streaming mostrará nuevos capítulos de manera semanal.

“EVERYBODY’S TALKING ABOUT JAMIE’’

Un joven de 16 años sueña con convertirse en drag queen en una comedia musical que llega hoy a Amazon, inspirada en la historia real de un joven del Reino Unido que usó un vestido para el baile de graduación de su escuela, y se convirtió en el tema de un documental y luego de una exitosa obra en el West End de Londres. Max Harwood interpreta a Jamie New junto a un reparto que incluye a Sarah Lancashire, Ralph Ineson, Sharon Horgan y Richard E. Grant.

SELENA GOMEZ SE SINCERA

Selena Gomez celebra el Mes de la Herencia Hispana con un conmovedor relato en primera persona acerca de sus orígenes que se puede ver gratis en YouTube. “Selena Gomez: Artist Spotlight Stories” es el nombre del documental en el que la actriz y cantante revela la experiencia de su familia al emigrar a Estados Unidos desde Monterrey, México; la primera vez que se dio cuenta del impacto que estaba teniendo en otras jóvenes y su esperanza para el futuro.

“SEX EDUCATION”

Los fans de “Sex Education” están de parabienes porque hoy llega a Netflix una nueva temporada. En esta entrega, llega un nuevo curso y Otis tiene relaciones sexuales de vez en cuando, mientras Eric y Adam son pareja oficial, y Jean está embarazada. Entretanto, Hope, la nueva directora, intenta que Moordale vuelva a ser un modelo de excelencia, Aimee descubre el feminismo, Jackson se enamora, y un mensaje de voz perdido aún planea en el aire.



“Sex Education” cuenta la historia de Otis Milburn, un estudiante de instituto poco sociable que vive con su madre, la terapeuta sexual Jean. En la primera temporada, Otis y su amiga Maeve Wiley montaron una consulta sobre temas sexuales para aprovechar el talento y la intuición de Otis. En la segunda, el terapeuta siente en sus carnes lo que es la pulsión sexual y se propone dominarla para avanzar con su novia, Ola, mientras lidia con la tensa relación entre Maeve y él.

DÍAS DE GALLOS

La primera serie Max Original realizada en Argentina por WarnerMedia ya está disponible en HBO Max. “Días de gallos” respira el competitivo mundo de las batallas de freestyle rap de la nueva generación, y es protagonizada por los artistas del momento. Ángela Torres, Ignacio (Ecko) Spallatti y Tomás Wicz, tres jóvenes que quieren ganarse un lugar en las famosas batallas de gallos, mientras se encuentran en medio de una peligrosa combinación de amistad, sexo y amor. La serie de diez episodios se podrá encontrar completa en la plataforma.

“NO FUE MI CULPA”

Llega hoy a Star+ la temporada completa de “No fue mi culpa”, serie inspirada en hechos reales. Mariana tiene que enfrentar la peor tragedia de su vida cuando su hermana menor desaparece misteriosamente una noche sin dejar rastro. Dos años más tarde, encuentra el cadáver de Lili y, desde ese momento, no descansará hasta saber quién la mató y qué pasó con ella durante esos dos años. En su camino no solo descubrirá que ella forma parte de las aterradoras estadísticas de un país que no logra controlar los feminicidios, sino que, además, puede ayudar a otros.

El esperado documental “Schumacher”, respaldado por la familia de Michael Schumacher, acaba de sumarse al catálogo de Netflix. La producción recurre a entrevistas y material de archivo inédito para esbozar un retrato afectuoso y crítico del siete veces campeón del mundo, en el que se analizan las múltiples facetas que forjaron y definieron a este piloto tan complejo. Su inquebrantable fuerza de voluntad y su capacidad para triunfar contra todo pronóstico convertían a Michael Schumacher en objeto de atención global. Su trayectoria ha conquistado la imaginación de millones de personas, pero el éxito de este hombre tan discreto va mucho más allá de las carreras. Sin embargo, el espíritu luchador y el ansia de perfección no son los únicos rasgos que definen a Schumacher, que era afectado por la baja autoestima y sus inseguridades. La historia del piloto gira en torno a sus padres, sus hijos y Corinna Schumacher, el amor de su infancia y de su vida.

“THE MAD WOMEN’S BALL”

Llega hoy a Amazon Prime una nueva película de la actriz, guionista y directora Mélanie Laurent, quien adaptó la galardonada novela de Victoria Mas sobre mujeres en el psiquiátrico Salpêtrière de París en 1885. Lou de Laâge, quien también trabajó en “Breathe” de Laurent, interpreta a una mujer rica, educada y rebelde que se niega a cumplir con las expectativas de su padre y su hermano y, por lo tanto, es internada.