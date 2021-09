De alquilar en dólares a volver a vivir con sus padres: el dilema de Vicky Xipolitakis

El jueves 30 de septiembre, Vicky Xipolitakis y su hijo Salvador deberán desalojar el lujoso departamento en el que viven en la zona de Recoleta. Se trata de una propiedad cuyo alquiler es en dólares, con expensas altísimas, que no puede pagar. Si bien el padre de su hijo, Javier Naselli, se hizo cargo de la mitad, ella no pudo con su parte. Más allá de esto, la vedette se mostró de acuerdo en irse, más allá de la comodidad, ya que ella no eligió esa vivienda, sino Naselli.

Lo que surge ahora, lo que todos se preguntan es dónde va a hospedarse. Según comentó Rodrigo Lussich, de parte del padre del nene le habrían ofrecido un departamento en el barrio de Caballitos, pero no que habría aceptado. Por otro lado aseguran que ambos habrían intentado llegar a un punto medio, para lo que le habría ofrecido un departamento de dos dormitorios en la Avenida Alvear, al lado del Palacio Dahau.

En ese caso, el juez que entiende en la causa le habría pedido a Vicky que lo acepte, pero ella no quiere vivir en esa zona, sino que prefiere irse a Puerto Madero. Si no se llegara a un acuerdo en estas dos semanas, se mudaría a la casa de sus padres hasta que se resuelva

Una deuda millonaria

Javier Naselli fue demandando por una deuda que asciende los 600 mil pesos del alquiler del departamento de Barrio Norte en el que vive la modelo con su hijo Salvador Uriel, de tres años y medio. La causa recayó sobre el empresario que reside en Nueva York porque él es quien firmó el contrato de alquiler cuando estaba en pareja con ella.

En el documento se lo intima con una orden de desalojo por falta de pago y también se fijó una fecha límite para desocupar el inmueble de 540 metros cuadrados en el que actualmente viven Vicky y su hijo. Por otro lado, trascendió que el alquiler mensual de dicho departamento de 2800 dólares y que el 30 de septiembre vence el contrato de alquiler.

A la deuda se le suma un juicio por falta de pago de las expensas. “Debe hace más de un año”, detalló y agregó que el juicio es contra el dueño del departamento, un hombre de origen italiano.

Vicky, en tanto, aseguró que no fue notificada y que a ella no le llegó ninguna demanda. “Mi situación es esta”, dijo en un mensaje. Y luego contó que se instaló en dicho hogar por elección de su entonces marido, quien se hacía cargo económicamente. Una vez separados, ella debió hacerse cargo de la mitad de los gastos que eran en dólares.

“De vivir en casa de mis papás, aparecí mudada, casada y embarazada. Me separé por violencia y me encontré con que tenía que pagar en dólares la mitad de todo. Gastos que elegía él elegía y pagaba siempre. A mí esos gastos se me hacen imposibles. Yo no tengo la plata del papá. Todo lo que pongo yo es para que no le falte nada al bebé”, aseguró Vicky Xipolitakis sobre la deuda que afronta desde que se separó y continuó viviendo en dicho departamento.

“El contrato lo firmó el padre”, agregó sobre Naselli, a quien no nombra en ningún momento. “Lo único que sé es que en unos meses vende el contrato. No me llegó nada, pero puede existir la posibilidad porque acá se debe todo”, dijo en alusión a la intimación de desalojo por la deuda de alquiler.

Por su parte, indicó que su vínculo con Javier Naselli fue “una relación vergonzosa” y sostuvo que el banquero “nunca pensó en su propio hijo”. “Y Justicia en la Argentina no hay, así que trato de solucionar todo como mejor pueda”, aseveró quien actualmente se destaca en el panel de Cortá por Lozano.

Ante la pregunta de por qué Vicky no se muda con su hijo a otro departamento, la modelo fue clara: “Preguntale al papá por qué no se hace cargo. No a mí, que me quedé tirada a cargo del bebé, y trabajando para que no le falte nada”.