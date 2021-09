Vinculan a Flor Vigna con Coscu: ¿Hay amor?

Flor Vigna habló de su relación con Coscu, con quien la vinculan sentimentalmente, pero en la televisión y los programas de chimentos la trataron de “mentirosa” y la marcaron como una de las “solteras más codiciadas” del medio. Estefania Berardi, panelista e íntima amiga de Flor, difundió un audio de la mediática en donde dio detalles exclusivos del vínculo con el streamer.

“No, la posta somos amigos con Coscu, me cae genial, charlamos un montón de la vida, pero ni en pepe hay nada de pareja o algo así y están súper claras las cosas entre nosotros”, comenzó Vigna. “Son todos flashes de los de afuera pero sí nos llevamos bien como amigos pero nunca estuvimos ni nada”, remarcó.

Quién es Coscu

Hace diez años, “Coscu” era sólo el nombre del perro de Martín Perez Disalvo, el cantante de una banda indie llamada Looking Up. Hoy Coscu es un reconocido streamer, youtuber, influencer y se ha destacado incluso como presentador en algunos eventos, aunque la música no quedó atrás en su vida. Con el correr de los años, aquel apodo pasó a ser su sello y Coscu se convirtió en una de las figuras más influyentes del país para las nuevas generaciones. No fue casualidad que fuera uno de los asistentes de la cena de despedida que hizo Lionel Messi en Barcelona.