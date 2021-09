Fede Bal “Mi pareja entendería cualquier proyecto que yo agarre”

Se filtró que Fede Bal y Laurita Fernández podrían volver a trabajar juntos, esta vez, como conductores de un programa de entretenimientos - “El juego de la oca”- que estaría preparando la productora KZO. Y aunque la bailarina negó la versión, fue el hijo de Carmen Barbieri quien aseguró que la posibilidad está y cómo se tomaría su actual pareja, Sofía Aldrey, esta colaboración con su ex.

“Se filtró esto claramente; yo lo cuento porque es una prueba de cámara. Es como ver (cómo funciona) la pareja, es como una charla de productora. El Gran Juego de la oca se hizo acá hace muchos años y todavía no tuvimos una reunión ni nada”, manifestó Bal, en diálogo con Maite Peñoñori para “Los Ángeles de la Mañana”.

En la misma línea, quien reemplazara recientemente a Ángel de Brito como jurado de “La Academia”, no dudó en elogiar a su ex novia al decir que “Lau es una gran conductora”.

“Está haciendo hace unos años una carrera impecable y yo admiro mucho su trabajo, es muy completa. Hace mucho tiempo que no nos vemos, no tengo idea de cómo son las cosas. Y creo que esa reunión va a despertar por sí o por no”, sostuvo Carmencito, quien aseguró que el escaso contacto que han tenido en los últimos años han sido “mensajes en situaciones medio límites, como apoyo”.

La pregunta picante no tardó en llegar: ¿Qué opinaría su actual novia, Sofía Aldrey, en caso de que el proyecto se concrete? “Claramente, mi pareja entendería cualquier proyecto que yo agarre, por más que esté una persona que en un momento de mi vida fue muy importante, que fue mi pareja... Si ella me quiere, me ama... me parece que esa es la cuestión: apoyar a tu pareja”.

Además, Bal se refirió a cómo fue la reconciliación con Aldrey, tras varios meses de separación: “Es una cuestión de trabajar la pareja día a día. Me parece que las confianzas se van generando y los miedos a que surjan posibles celos, justamente está uno para demostrar que no pasa nada”.