¡Explotó! Rocío Marengo le cantó las 40 a Eduardo Fort

Rocío Marengo contó que está viviendo una crisis de pareja con Eduardo Fort en la última gala de ShowMatch. Muy angustiada, la participante de La Academia aseguró: “Hace ocho años que estoy en pareja y estoy colapsada de estar remando en dulce de leche tratando de salvar una relación. No es capaz de acompañarme. Se hace el que me apoya y estoy harta. Re podrida”.

Cansada de esta situación, realizó una catarsis con muchos reclamos al empresario: ”Ocho años bancándome a la ex que me salió a putear en todos lados a tratarme de prostituta. No es capaz de venir a bancarme. ¿Qué le da, vergüenza? Me mintió: me dijo que hasta que no tuviera la vacuna no iba a venir.

Se fue a Estados Unidos un mes, a rascarse las pelotas, a ponerse la vacuna y no es capaz de venir. Eduardo Fort, hacete cargo de que tenés una novia. ¿No querés venir? Chau, flaco. Estoy hasta acá”.

El hermano de Ricardo Fort quedó sorprendido al escuchar las declaraciones de la bailarina en el ciclo que conduce Marcelo Tinelli. La periodista Pía Shaw habló con el empresario sobre este escándalo y contó detalles de la conversación en el ciclo Los Ángeles de la Mañana: “Él me dijo que Rocío estaba colapsada desde hace un tiempo, por eso las últimas peleas y la forma en la que está en el programa. Ellos no tenían diálogo por una discusión, una pelea”.

“El amor no se mide por ir a un programa de televisión”, aseguró Eduardo respecto a su decisión de no querer ir a los estudios donde se graba ShowMatch. Aunque reconoció que algunas veces hablaron de la posibilidad de que él la fuera apoyar al programa de El Trece, pero nunca se concretó. “Quien me conoce sabe que no me gusta estar en la televisión, que no me gusta el medio y que no la paso bien”, manifestó.

Luego, aclaró que no se “rascó las bolas” cuando viajó a Miami un mes para darse la vacuna contra el coronavirus y para cumplir con compromisos laborales: “No paré de trabajar. Así como ella trabaja, yo tengo una empresa con 1000 empleados a cargo”.

Marengo también se había quejado de que en algunos medios la llaman “la novia de Eduardo Fort” cuando desde hace años está haciendo una carrera con mucho esfuerzo y sin la ayuda de nadie. Respecto a esta cuestión, señaló que no tenía nada que ver: “Yo no soy yo el que titulo ‘la mujer de Eduardo Fort’”.

Por otra parte, Fort aclaró que la relación amorosa con Marengo comenzó cuando él se separó de Karina Antoniali, la madre de sus tres hijos: Macarena y los mellizos Pietro y Angelina. “Ro dice (que el noviazgo tiene) 8 años porque redondea para arriba. Rocío nunca fue mi amante”, manifestó.

Luego, la hija mayor del empresario le mandó un mensaje a Ángel de Brito para manifestar su enojo con Rocío: “Yo no sé las decisiones de mi papá con su pareja, es un tema de él. Yo quiero lo mejor para mi papá. Después de esto por mi parte, Rocío no va a ser devuelta bienvenida a mi familia, a mi vida. Ese mensaje se lo mandé a ella que para hablar en tele puede, pero para responder un mensaje no tiene tiempo.

Por eso lo digo por acá, a su estilo”. “Me molestó todo, las formas, sabiendo que no es una persona mediática, por qué lo dice en la tele y no en la intimidad. Uno tiene que siempre medir sus palabras, más sabiendo la gente que te ve y pensando en la repercusión que puede tener en la familia. Tengo dos hermanos que van al colegio y pueden recibir comentarios de sus compañeros”, finalizó Macarena.