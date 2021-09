Matías Bottero: El youtuber que irrita a la farándula

Aunque tiene 256 mil seguidores en Instagram, su fuerte es YouTube donde más de 900 mil personas están suscriptas a su canal. Matías Bottero es el youtuber que irrita a la farándula con sus repasos de humor ácido, a veces negro y con lugar para los insultos que dio por llamar “La basura semanal”, un espacio en el que se despacha a diestra y siniestra contra los dichos y hechos de la farándula argentina con quien no tiene piedad.

Nacido en Villa Urquiza, a los 24 años ostenta varios hitos dentro del universo virtual en el que se mueve como pez en el agua. Formado en Cine, Radio y Televisión, no oculta su fanatismo por Guido Kackza, y por formatos como “CQC” y “TVR”. Hace nueve años, tras ver entrevistas del Cabezón Ruggeri, y sin poder creer que lo escuchaba no estuviera en un compilado, pensó en hacer un resumen con todo ese material “de oro”. Lo llamó Top5 TV Argentina y fue un éxito durante varias temporadas.

Y aunque a ese espacio le iba bien, y lograba millones de reproducciones con algunos videos, el año pasado, cuarentena de por medio, se animó a dar el paso (Manes no tuvo la culpa) y, tras algunos pedidos de la red social de los videos, dio la cara. Con mucho tiempo muerto y poco trabajo, así nació en plena era del COVID-19 “La basura semanal”, un esperado repaso que ya lleva 49 emisiones en el que compila lo que pasa entre la tele y las redes en siete días, claro, bajo su mirada especial.

¿Qué temas le interesan a Bottero? Básicamente, “cada pelotudez inservible”, dijo, además de canjes y “noticias bizarras” que tengan a la farándula de protagonista. Para este joven, que tiene de punto a Jorge Rial al punto de haberlo bautizado como el personaje “más nefasto” del país, no existen límites para el humor.



Según aseguró en una entrevista con El Planeta Urbano, “cuando alguien hace un chiste lo importante es que se note la ironía, la intencionalidad de hacer reír, que tenga una estructura, un remate. Cada chiste tiene un contexto, no se puede analizar livianamente, es muy complejo, entran en juego cosas como el tono, el momento, la manera… Yo he dicho barbaridades y no me cancelan, creo que eso tiene que ver con crear un marco; ser picante por ser picante no tiene sentido, yo quiero hacer humor”.

Autocrítico, reconoció que se ha “equivocado algunas veces”, sobre todo por sus burlas al aspecto físico de otras personas. “Fui aprendiendo sobre la marcha, es lo que te da la experiencia del hacer, ahí te vas modificando y evolucionando”, manifestó este joven que es muy crítico con la tevé de nuestros días al punto de decir que “no es mala, es malísima”. Y aunque los contenidos de Bottero son celebrados por un público mayoritariamente adolescente, con el que comparte los códigos de la red, por estos días el youtuber acaparó la atención de otros públicos, en tanto, con sus resúmenes hizo enojar a algunas famosas como More Rial y Cinthia Fernández.

Sobre la hija del ex “Intrusos”, que venía de operarse “la panza, las tetas y el culo”, Bottero leyó un titular que decía: “Fuerte reacción de Morena cuando le preguntaron si tiene ‘un chupón en las lolas’: ‘Es un problema mío’”, a lo que el youtuber comentó: “Si tenés un chupón en las lolas más que un problema es un milagro. Claro, pasa que no es un chupón, es un moretón de cuando la ordeñaron a la mañana”. Las palabras llegaron a More que, fanática de iniciar acciones legales (sino pregúntenle a su madre biológica y a la Bomba Tucumana), ya avisó que lo verá en la justicia. En esta guerra, se metió su mediático abogado, Alejandro Cipolla, que le advirtió a Bottero que intentará cerrarle sus plataformas sociales. Y, en su cruzada contra este youtuber, More y su abogado le advirtieron a Cinthia Fernández que también había hecho comentarios hirientes en su contra.

“Ahora ya no es una figura televisiva mostrando el culo, es una candidata a diputada... que la banco porque tiene un lindo culo, limpito...”, dice Bottero en su análisis sobre Fernández como precandidata, y agrega: “Dicen que Cinthia es muy buena diputada, pero sólo por las dos sílabas del medio. Igual estaría bueno que sesione desnuda, así por vez primera en la cámara de diputados alguien se muestra tal cuál es”.

La panelista de “LAM” también reaccionó. Tras decir que los comentarios eran “violencia de género”, manifestó: “Me va a dar mucha satisfacción cuando tenga que pedir disculpas y pagar”. Pero Bottero no se achica. Ante los avisos de denuncias, siguió con su perfil irónico haciéndole frente a las ofensivas.

“Lo bueno es que puedo caminar tranquilamente por la calle porque es imposible encontrarme con una fanática de Morena Rial”, le mandó a decir a la hija del periodista, y sumó: “Dale, nos vemos en Tribunales. Decile a tu viejo que te acompañe así le doy un abrazo”. A Fernández, en tanto, le contestó un tanto molesto. “Cualquier cosa iré a Tribunales, con abogados que no son de canje. No necesito ser tan rata ya que por suerte puedo pagarlos porque creo contenido para la gente, algo que no tenés ni puta idea de cómo se hace porque lejos estás de tener algún tipo de talento”, cerró.