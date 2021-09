Baby vuelve a apostar al amor

El conductor de A24 está muy enamorado y confirmó que se casará con su pareja, Silvina Cupeiro. Así lo afirmó Ángel De Brito, en su programa Los ángeles de la mañana, y hasta se animó a mencionar los nombres de las personas invitadas al evento. “Se casa Baby Etchecopar. Hablé con él y me lo confirmó”. Según sus palabras, el conductor dará el sí junto a Silvina, con quién se encuentra manteniendo una relación desde hace tres años.



“El casamiento está previsto para marzo del año que viene, debido a que la celebración se atrasó por la pandemia. Algunos de los famosos invitados son Marina Calabró, Yanina Latorre, Eduardo Feinmann, Jonatan Viale y Claudio Cosano”, aseguró el conductor. “Ella es un amor total, él es divino”, aclaró por su parte la panelista Yanina Latorre. Tras los rumores, Baby confirmó su boda: “Es cierto que me caso, pero dentro de un año. Hasta que no pase el covid, ni miras... porque no puedo hacer fiesta. Y a nuestra edad, uno se casa por la fiesta. Está todo en suspenso: cuando termine la pandemia, al mes me caso”, prometió Etchecopar.