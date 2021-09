De cantante en “La Voz” a modelo de contenido erótico

Emma Lusicich ingresó en “ La Voz Argentina” con todas las esperanzas de formar parte de los equipos de los cinco jurados por un lugar en la final. Sin embargo, su interpretación no cumplió con las expectativas y fue eliminada en las audiciones a ciegas.



Sin embargo, la riojana de 31 años continuó con sus aspiraciones a través de sus redes sociales donde a partir de su aparición en la pantalla de Telefe sumó muchos seguidores. De todas formas, en su cuenta de Instagram muestra una faceta completamente diferente. Lejos de compartir con los usuarios su talento musical, la joven suele subir contenido muy sensual en ropa interior y ahora reveló que se animará a ir por más al abrir una página de “ OnlyFans” para postear fotos y videos más eróticas.



A través de una historia manifestó: “Este es un datazo que les voy a compartir y me enteré hace poquito. Fue uno de los motivos por los cuales me impulsó a hacer contenido. Argentina es uno de los países que consume más porno trans en el mundo”. Luego habilitó una caja de preguntas e invitó a los usuarios a que le respondan: “¿Qué les parece de ser una chica only fans?”.