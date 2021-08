“Oscuro” Virginia Gallardo se bajó del documental sobre Fort y se armó

La cuestión es así: una productora está realizando un documental sobre Ricardo Fort en el que participarán los hijos del chocolatero y sus más allegados. Y aunque en primera instancia trascendió que Virginia Gallardo iba a ser de la partida, finalmente, quien fuera la primera novia mediática del mediático cambió de parecer y desistió.

Enterada de este cambio de idea, Martita Fort, con quien Gallardo tuvo un gran vínculo hasta no hace mucho tiempo, manifestó su decepción.

“Quisieron que se le pague para aparecer en la serie, pero como nos negamos ahora ella dice que no quiere aparecer. No estoy enojada, estoy decepcionada de la persona que yo creía que no estaba por interés”, dijo la adolescente en su cuenta de Instagram. Ante los dichos de la heredera, la bailarina, que es panelista de “Intrusos”, hizo su descargo entre lágrimas.

Según dijo, al documental, que pretendía ser homenaje, lo “terminan arruinando” de la mano de lo que definió como “un negocio”.

La bailarina aseguró que se suponía que el fin del documental era “valorar las cosas buenas que hizo y termina siendo algo oscuro”, en tanto, “terminan cayendo una vez más en lo que él no hubiera querido”.

Indignada, reveló estar “enojadísima” y sostuvo que no va a permitir que la traten de “interesada”. Asimismo, aunque fue la hija de Fort la que salió a hablar, cargó las tintas contra el entorno del mediático fallecido en 2013.

“No le voy a hablar a los chicos, sino al entorno que está alrededor que son los adultos que le hacen creer a esos nenes que mis motivos son económicos, como siempre”, manifestó y dijo que si continúan los ataques llevará el tema a la Justicia.

“Tengo motivos, razones y pruebas suficientes para no estar. Y no me pongan si tan poco les importa. No me vengan a extorsionar porque no me gusta”, advirtió Gallardo. Por último, se refirió a la “decepción” que dijo sentir Martita. “Yo le di explicaciones y quizás no le bastó, pero la entiendo”, concluyó la rubia.