Mariano Iúdica salió a bancar a Tinelli en un momento duro

Sin duda alguna, no es un año fácil para Marcelo Tinelli. El conductor estrenó La Academia e intenta dar pelea a los tanques de Telefe.

En Intrusos buscaron referentes que entiendan la televisión y hayan trabajado con Marcelo Tinelli. Uno de ellos es Mariano Iúdica, ex compañero de Marcelo y hombre fuerte dentro de lo que era el viejo Ideas del Sur.

“Están muy sólidos ciertos programas y los demás estamos buscando. Tenemos meses que sí y otros que no. Viene la Copa América y... boom. Vienen las Olimpiadas y boom.

El que quiere ir a buscar a Tinelli lo va a ir a buscar y no importa si mide 10 ó 28. En todo el mundo pasa así”, explicó el conductor de Polémica en el bar en charla con el ciclo de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Y agregó: “Fueron 17 años de éxito rotundo. Equipo que gana no se toca. No sé si se acabó. Pero había que probar hasta sacar la última gota, son fórmulas que Gerardo Sofovich también hacía”.

Sobre lo que siente Marcelo Tinelli ante la poca audiencia, afirmó: “Es un ganador, Marcelo, es como Messi cuando perdía. Son tipos que quieren ganar todo el tiempo. Por supuesto que debe estar buscando y la va a pelear hasta el último día, nos se va a ir del aire sin pelear”.

“Siempre al que está muy arriba lo están esperando para bajarlo. No sé si tiene que ver con la política, él siempre estuvo en política, Menem cerró la campaña de 1995 ahí y ganó por 54 puntos. Siempre fue fundamental en un montón de resultados políticos en la argentina. No obedece a eso. La televisión está así, volátil”, finalizó sobre los ataques que recibe