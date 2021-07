El Trece busca ganar rating con “Los 8 escalones del millón”

El rating manda y no hay estrellas que importen cuando de tratar de remontarlo se trata. Desde esta noche, El Trece mostrará un nuevo prime time con el estreno, desde las 21, de “Los 8 escalones del millón”, una nueva versión del exitoso ciclo de entretenimientos que tendrá a Guido Kaczka al frente con una propuesta que regalará a diario un jugoso premio.

Ante esta novedad, la grilla del alicaído canal del solcito se modificará y uno de los principales damnificados será Marcelo Tinelli, quien, desde hoy, tendrá que postergar el inicio de “La Academia” hasta las 22.

“Los 8 escalones” salió al aire entre 2014 y 2016 por El Trece bajo la conducción de Guido. Se trataba de un programa de preguntas y respuestas en el que los participantes debían poner a prueba sus conocimientos, compitiendo contra dos contrincantes famosos, para poder ir ascendiendo los escalones.

Iván de Pineda y Gerardo Sofovich fueron los jurados que más repercusiones generaron en los dos años de emisión del programa, en el que también participaron otros famosos como Juan di Natale, Teté Coustarot y Fernando Miembro.

El Trece, de cara a este nueva edición de este envío, convocó a un nuevo plantel que estará integrado por Carmen Barbieri, Nicole Neumann, Martín Liberman y Gino Tubaro. Además, todas las noches habrá un jurado invitado sorpresa.

El periodista Diego Leuco será el primero. “Es un programa exitoso y tal vez uno de los mejores que hicimos en el canal y en la productora, pero vuelve renovado porque son todas las noches se va a entregar un millón de pesos. Esto no pasaba en el original porque había veces en las que nadie ganaba. Acá, sale o sale”, anticipó Guido, sobre la diferencia que tendrá esta versión con la anterior.

Además, según reveló, si un participante gana una noche, puede volver a anotarse para participar, “lo que les da la chance a todos los participantes a competir por un premio mayor”, remarcó. Otra diferencia entre los formatos es que los jurados no competirán con los participantes sino que van a preguntar sobre sus temas específicos.

“Carmen va a aportar desde el espectáculo y el teatro; Nicole en principio iba a abocarse a la moda, pero también quiso preguntar sobre la cuestión del medioambiente y la alimentación vegana; Gino Tubaro como emprendedor; y Martín Liberman desde deportes”, adelantó Guido, y contó que el aporte de Leuco será desde la política y la actualidad.

Además de “Los 8 escalones del millón”, Guido seguirá al frente del consolidado “Bienvenidos a bordo” (de lunes a viernes a las 18.30), que dejará de emitir su segunda emisión, que salía al término de “ShowMatch”.

En relación a su predisposición para cumplir con las demandas del canal, demostrando ser un rendidor caballito de batalla de la señal, Guido aseguró: “Estoy acostumbrado a darle duro porque cuando te gusta lo hacés, no lo pensás. Soy mucho de todo: familia, hijos, programa... Muchas veces cuando me dicen ‘todo lo que hacés’, me resulta raro porque lo hago con gusto. Así que, menos mal que tengo la posibilidad de hacer lo que me gusta”.

Según reconoció, “el conductor de televisión tiene que llevar a puerto aquello que conduce y hacer que un programa de entretenimientos sea divertido, entonces si el programa es familiar el conductor también se vuelve familiar. Tiene que ver con el conjunto. Dependiendo del programa es el tipo de conductor que sos”.

Consultado en relación al éxito que están teniendo los programas de entretenimiento, manifestó que “es necesario que podamos jugar”, sobre todo en estos tiempos difíciles. “Hay momentos en los que es más difícil por el contexto, pero ojalá siempre se mantenga y encontremos formas de llevarlo a cabo”, admitió.

Cambios en la grilla

Ante el estreno de “Los 8 escalones del millón”, el prime time de El Trece sufrirá una leve modificación, en tanto, se decidió postergar el horario de inicio de Tinelli.

Con algunos cambios y nuevas estrellas por sumarse a la caliente competencia de baile y otros talentos, “La Academia” ocupará desde hoy la franja de 22 a 23.45.

Hasta la semana pasada, Marce comenzaba a las 21.15, tomando la fría posta que le dejaba “Telenoche” algo que lo llevó a tirar un explosivo tuit que generó gran revuelo.

“Una gran remada en dulce de leche, todos los días. Ojalá en algún momento se hagan cargo”, había escrito Marce en sus redes sociales poniendo de manifiesto el tenso clima interno que se vive en El Trece que, desde hace cinco años, no puede imponerse en las planillas de audiencia contra su máximo competidor: Telefé.

Habrá que ver cómo le va ahora a Tinelli que tendrá la posta de uno de los conductores más versátiles de la señal, además de ser uno de los más queridos por el público.