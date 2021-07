El drama de la familia Vicuña por un ataque sexual en Chile

El testimonio de Rafaela Vicuña, la sobrina de Benjamín Vicuña, impactó a los dos lados de la cordillera al contar en primera persona que había sido violado a los 13 años por una persona que en ese entonces tenía 24 en un campamento músical. Ahora, el actor ahora habló por primera vez del caso.

“Es tremendo lo que pasó, es algo muy doloroso. Rafaela hizo su denuncia y descargo vía Instagram. El tema ya está en la justicia chilena”, aseguró el actor en diálogo con Nicolás Peralta para Cortá por Lozano, sobre la denuncia de una de las hijas de su hermano, Juan Pablo. “Estoy muy orgulloso de mi sobrina, de su valentía y coraje.

Ella va a transformar el dolor en arte, en su música, que es lo que más ama, y lo que nadie le puede robar. Es el principio de un proceso de liberación y de reparación”, afirmó el actor.

“No elegimos los obstáculos en la vida, sí cómo superarlos”, aseveró Benjamín y se refirió a la gran pasión de su sobrina para sobrellevar este gran dolor. “Rafaela se fue a París a estudiar chelo, es su pasión desde que es un niña. Mi hermano la apoya en todo”, contó.

Además, el periodista contó que el actor le acercó una filmación de Rafaela haciendo lo que más disfruta, que es la música: “Este video me lo comparte Benjamín Vicuña. Es un concierto donde esta Rafaela tocando. Me dijo que el hermano está en la clí- nica y que Rafaela está en Chile, en Santiago y con toda la contención profesional y familiar”, concluyó.

En tanto, la China Suárez también se expresó por el caso de Rafaela y dijo que “aún no me recupero después de leer esto. ¿Cómo pueden seguir sucediendo estas cosas? Atención Chile, este tipo está suelto”, escribió a través de sus stories.

Y se despidió dedicándole un profundo mensaje: “Rafa, te abrazo y te acompaño”, expresó.

“Quiero compartir con ustedes y tratar de quitarme el puto peso que he cargado desde que tengo 13 años. Una injusticia que me ha costado muchos problemas mentales, traumas, inseguridades y ser diagnosticada con bipolaridad y depresión. Esta funa la hago para prevenir que otras chicas o niñas no tengan que pasar por lo que pasé, que se haga justicia y no se le dé más espacio, tanto laboral como social, a este enfermo pedófilo”, había contado días atrás la sobrina de Vicuña.