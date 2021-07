"Madres paralelas", de Almodóvar abrirá la 78 edición del Festival de Cine de Venecia

"Madres paralelas”, película de Pedro Almodóvar y protagonizada por Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde y Aitana Sánchez-Gijón, abrirá la 78va. edición del Festival de Cine de Venecia, que tendrá lugar del 1 al 11 de septiembre de 2021, confirmó la organización del encuentro.

“Nací como director de cine en 1983 en Venecia y 38 años después me llaman para inaugurar el Festival. No puedo explicar la alegría y el honor y cuánto significa esto para mí sin caer en la complacencia. Estoy muy agradecido al Festival por este reconocimiento y espero estar a la altura", afirmó el cineasta español al Festival.

Desde el lado de Venecia, el director del festival, Alberto Barbera, señaló: "Le agradezco a Pedro Almodóvar habernos dado el privilegio de inaugurar el Festival de Cine con su nueva película, un retrato intenso y sensible de dos mujeres que enfrentan un embarazo de consecuencias impredecibles (...), todo ello con el telón de fondo de una reflexión sobre la ineludible necesidad de la verdad que hay que perseguir inquebrantablemente".

Barbera añadió que "este es un regreso a la competición muy bienvenido a Venecia para el ganador de nuestro León de Oro a la Trayectoria 2019, muchos años después del éxito de 'Mujeres al borde de un ataque de nervios', la película que marcó su triunfo definitivo en la escena internacional".

“Madres paralelas” se proyectará el 1 de septiembre en la Sala Grande del Palazzo del Cinema (Lido de Venecia), en la noche de apertura de la cita veneciana, nueve días antes de su estreno en España.