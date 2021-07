Mirtha, mucho más cerca del regreso a su mesazas

Prácticamente desde que dejó su lugar en la mesaza, todos le están pidiendo que vuelva. Pese a que hubo algunos amagues luego de recibir las dos dosis de la vacuna Sputnik V, Mirtha Legrand sigue sin regresar a sus programas de El Trece, por lo cual su nieta, Juanita Viale, continúa al frente de los ciclos que se emiten sábado y domingo.

Ayer, asomó lo que muchos podrían tomar como una luz de esperanza, cuando su hija Marcela Tinayre habló en “Los Ángeles de la Mañana” sobre las ganas que tiene su mamá de regresar a la cabecera de sus clásicos almuerzos y a “La Noche de Mirtha”. “Yo creo que a ella le hace bien el trabajo. Una vez por semana tomamos el té, sale este tema y yo siempre le digo ‘mamá tenés que volver’”, reveló en una entrevista por videollamada, en la que también hizo referencia a algunas cuestiones de la televisión actual.

Luego de destacar el costado protector de su hijo Nacho Viale (productor de los envíos) tildándolo de “un gran cuidador”, las “angelitas” la consultaron sobre el vínculo que tiene su hijo con las tres mujeres fuertes de su familia y con cuál de ella “discute más”: “Creo que con la que más discute es conmigo”, sentenció sin vueltas, para luego agregar que “con Juana se entienden porque son de la misma generación.

Con mamá también choca, eh. No es fácil. Cuando se le pone una idea en la cabeza, todos tenemos que ir tipo scrum de rugby a convencerla”, reconoció, remarcando la testarudez de La Chiqui, en torno a quién prosiguió la conversación.

“Yo creo que cuidándola, es que vuelva. Le hace bien el trabajo. Una vez por semana tomamos el té en casa y sale este tema: ‘Mamá, tenés que volver, no te pongas que sea todos los domingos’”, explicó Marcela en torno al ansiado regreso de la diva, para luego explayarse diciendo que “si vuelve es un día a la semana, y el otro lo hace Juana”. Y reveló que “la idea es hasta que lo haga con Juana. Me parece que con el éxito de Juana y lo que ha demostrado, le va a venir muy bien a ella esta cosa de dos generaciones tan dispares”.

Ante la posibilidad de este volantazo y comandar las mesas junto a su nieta, Tinayre confesó que Mirtha “se queda pensando con eso”, para después asegurar que “yo creo que mamá está lista para volver. Está recontra cuidada”. De inmediato, la conductora de “Las Rubias” (NET TV) manifestó su deseo: “No quiero que se termine el ciclo Mirtha Legrand por la pandemia, sino por decisión de ella. Es mi anhelo porque sé que le va a dar una enorme felicidad”. Y, para cerrar, auguró un pronto retorno de la diva a la pantalla chica: “Les aseguro que de aquí a fin de año, vuelve. Quiero que vuelva, todos quieren que vuelva... Juana, ni les digo: necesita que vuelva”, bromeó, sobre el cansancio que acumuló su hija desde que ocupó el lugar de la Chiqui y, en ese mismo sentido, aseveró que “Juana siempre puso el hombro, siempre quiso hacer ese programa. No es fácil, es un formato muy difícil. A ella le encantó esta conducción, cambió mucho su vida. Pero está feliz de tener trabajo”.