Silvina Luna enfrentó las críticas hacia su emprendimiento espiritual

Su sueño de vivir en un lugar “en conexión con la naturaleza y conmigo misma” se cumplió y Silvina Luna contó vía Instagram como nació su nuevo emprendimiento, desde Bocas del Toro, Panamá.

La ex “Gran Hermano”, en medio de los rumores que la vinculan con Rodrigo Fernández Prieto, el ex esposo de Floppy Tesouro, compartió un video junto a su “tribu”, un “grupo de amigos con valores similares y búsquedas compartidas”, con quiénes se encontró en un lugar que la “enamoró” para instalarse y sentir que esta vez era su oportunidad “para quedarme, y probar aquello que había imaginado”. Fue así que lanzó su proyecto “Simple y Consciente”, para compartir “experiencias transformadoras y para enriquecerse”.

Enfocada en el presente y disfrutando de “el tercer paso que elijo en mi rediseño”, la modelo recibió varias críticas al presentar su desafío, un espacio “de experiencias transformadoras, de búsquedas y encuentros, que da la posibilidad de repensarnos y darnos la oportunidad de crecer en tribu”. Luego del video con la “linda tarde“ que compartió con amigos “en conexión con la naturaleza desde Bocas del Toro”, Luna fue apuntada por su camino “espiritual”, que no podría haber hecho, según la gente que la criticó, con algo de dinero.

“Todos ‘secos’ seguros... Solo los empresarios multimillonarios pueden vivir esa mentira. ¿Qué comen? ¿frutos del bosque?”, dijo un usuario, al que ella enfrentó por las redes: “Si querés vivir en un lugar así, se convierte en realidad y los recursos aparecen. Te lo aseguro. Acá vive gente de todo tipo, no solo millonarios. Hay gente trabajadora, emprendedores locales... La verdad es que se puede llevar una vida sin grandes lujos porque no los necesitás. ¡Y la madre naturaleza también te provee de recursos! Te propongo cambiar las excusas y los ‘pero’, por los ‘sí se puede’”.

Otro seguidor le planteó algo similar y, acerca de su proyecto, escribió: “El que tiene plata puede hacer lo que quiere. Felicidades para ustedes”. Y, en esta ocasión, Silvina tampoco lo dejó pasar y fue un poco más dura al responderle: “Creo que es una creencia limitante la que tenés, pensar distinto quizás te abra otras puertas”.

La que también se atrevió a dar su punto de vista fue Flor de la Ve que, en una jornada a pura crítica a varias personalidades de la farándula, tildó a Silvina Luna de “hippie con tarjeta de crédito”.