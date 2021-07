Coki Ramírez se va del país: “Es agotador remarla en Argentina”

Si nos retrotraemos al año 2010, el nombre de Coki Ramírez sonaba a toda hora en los medios de comunicación. Se podría decir que, por aquel entonces, la cordobesa que acompañó a la Mole Moli al “Bailando” se fue haciendo camino. Demostró su talento en el baile, el canto (participando de varias ediciones de ambos concursos) y, en especial, cachondeando con Marcelo Tinelli, de quien decía ser su “novia”, cuando el cabezón estaba soltero.

Años después, Coki lanzó su carrera solista como cantante y también volvió a estar en la boca de todos por su romance con el ex golfista Ángel “Pato” Cabrera, recientemente condenado a dos años de prisión efectiva por “lesiones y amenazas” contra su ex pareja, Cecilia Torres Mana. Ahora, su nombre reapareció porque la cordobesa decidió dejar el país y emprender nuevos rumbos.

“Es agotador lucharla en la Argentina. Es todo el tiempo vivir de ese sueño y hay días que bajas los brazos”, reconoció Ramírez en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live, donde confirmó que se irá a vivir a Miami, donde ya tiene contrato para editar un disco. A sus 41 años la cordobesa está aguardando que le salga la Visa de trabajo para mudarse a Estados Unidos:

“Hasta siento que esta puerta que se me está abriendo es por toda la preparación que tuve. Me siento un toro a punto de salir. Allá, te tenés que subir al escenario y cantar”. “A mí me gusta cantar para que la gente me escuche, y me falta eso.

Si Dios quiere, lo voy a lograr con este viaje”, aseguró Coki, quien ya tiene el contrato con la discográfica firmado porque “la idea es generar discos” y que “allá hay mucho escenario”. Con el sueño de vivir de la música intacto, ella igualmente no descarta hacer otras cosas: “Quiero generar lo que se dé y dedicarme a full a la música, no descarto una vez allá hacer conducciones, programas u otras cosas. No me quiero sentir desperdiciada, quiero hacer todo”.

Como su “lugar en el mundo” es su Córdoba natal, indicó que fue muy difícil tomar la decisión de partir: “Amo al país, me cuesta la idea de irme aunque sea Miami con sus playas y palmeras. Es ir a ver con qué me voy a encontrar. Esta oportunidad de que me reciban y contengan. Son tantas las cosas que pueden suceder”. Y, luego, repartió algunos palitos: “Acá está todo muy complicado” y, de inmediato aseveró que “en la industria musical, en la Argentina siempre me dieron la espalda, todo lo hicimos a pulmón, llamando con mi hermana.

Es triste, pero no significa no ser profeta en mi tierra, porque sí siento que lo soy. Para generar algo, uno se va a estas grandes usinas, Miami o México. Que un productor haya puesto su ojo en mí significa eso”.

Para cerrar, Coki confesó con ilusión lo que espera en su futuro cercano: “Si hacemos un disco, que lo nominen los Grammys. Todavía no tengo fecha de vuelo, porque estoy esperando la visa de trabajo, pero esperemos que venga rápido”.